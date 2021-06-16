Ежедневный гороскоп: Среда 16 июня 2021

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы полны энергии и идей! Идите вперед и поделитесь своими мыслями с другими, потому что вы инициатор и можете начать что-то катиться. Вы также можете совершить короткую поездку. Вы обязательно узнаете что-то новое и возможно, встретите новые лица.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Как финансовый волшебник зодиака, вы конечно же, сосредоточены на деньгах, заработке и идеях зарабатывания денег. Это хороший день, чтобы подвести итоги своих активов, чтобы вы знали, что у вас есть и что вы должны. Когда дело доходит до денег, информация — это сила.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы полны сил, энергии и энтузиазма! Наслаждайтесь общением с другими, потому что сегодня на вашем пути будут иметь место хорошие вещи — в том числе люди и благоприятные обстоятельства. Найдите минутку сегодня, чтобы расположить свои благословения в алфавитном порядке, потому что признательность — это мощная вещь.

Рак (21 июня — 22 июля)

С Венерой в вашем знаке вы чувствуете себя дружелюбным и общительным по отношению к другим. Тем не менее, вы счастливы отойти на второй план, спрятаться или поработать в одиночку, потому что вам комфортно находиться за кулисами. (Так лучше.) Как и ваш символ Рак, иногда вы счастливы спрятаться в своей раковине.

Лев (23 июля — 22 августа)

Наслаждайтесь общением с другими людьми и встречами с друзьями и членами групп сегодня, потому что вы чувствуете себя дружелюбным и общительным! В частности, вам понравится компания молодых людей, лично или онлайн. Почему бы не поделиться с кем-нибудь своими мечтами о будущем, чтобы узнать их мнение? (Может быть полезно.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Воспользуйтесь тем фактом, что сейчас вы впечатлены другими, особенно начальниками, родителями, учителями и VIP-персонами. (Это дым и зеркала.) Раз уж это так, очевидно, что сейчас самое время для вас сделать свой шаг и сделать то, что вы хотите. Будьте смелым!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите сегодня испытать чувство азарта и приключений. Вы хотите немного встряхнуться! Вам также понравится узнавать что-то новое, необычное и увлекательное. Как это сделать? Для начала — сделайте что-нибудь другое!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В последнее время вы чувствуете себя напряженно. Это означает, что вы больше реагируете на других, особенно в обсуждениях, связанных с совместной собственностью, наследством, налогами и долгами. Вдруг все имеет значение! Все черное по белому! Это скоро исчезнет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас, вероятно, будет больше объективности в отношении ваших самых близких отношений, включая партнерские отношения и супругов. Это даст вам прекрасную возможность лучше понять свой стиль отношений с теми, кто вам наиболее близок. Редкий опыт обучения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сделайте как можно больше сегодня, потому что у вас не только есть энергия для упорной работы, но и желание стать лучше организованным. Это отличное сочетание, которое приведет к отличной продуктивности во всем, что вы делаете, особенно если это связано с работой. Давай, давай, давай!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы находитесь в веселом, беззаботном настроении, находите возможности повеселиться сегодня, а также насладиться компанией других, особенно детей. Спортивные мероприятия, общественные мероприятия, онлайн-встречи — все, что работает для вас, будет полезным опытом. Будьте дружелюбным!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы сегодня сможете заняться ремонтом дома, это вас порадует. У других может быть важный семейный разговор, особенно если он связан с планированием семьи или вашего дома. Возможно, вы хотите укрыться дома в коконе и спрятаться? (Однако с Венерой на картинке вы, возможно, захотите развлечься.) Наслаждайтесь своим днем!

Если ваш день рождения сегодня

Политик Анатолий Чубайс (1955), индийский актер Митхун Чакраборти (1950) и актриса Анна Чиповская (1987) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы вечно молоды. Вы тоже убедительны! Вы провидец с высокими идеалами, который временами может быть беспокойным. У вас острый, критический, проницательный ум и вы остроумны. Пришло время отпустить все, что больше не актуально в вашем мире. Это не время потерь. Пришло время просветления.