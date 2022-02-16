Ежедневный гороскоп: среда 16 февраля 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 11:30 до 16:00. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы производите желаемое впечатление на начальство, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. О да, все думают, что вы крутой! Очевидно, что это день, чтобы сделать вашу презентацию. Однако избегайте этого во время оповещения о Луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть сильное желание путешествовать и чувствовать острые ощущения и приключения, наслаждаясь зарубежными местами и захватывающими городами. Скорее всего, это невозможно из-за ограничений, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее, сделайте что-нибудь, чтобы расширить свой мир. Будьте изобретательны!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это горячий и сексуальный день! Страсти сегодня накаляются, потому что вы чувствуете влечение к кому-то. Вы можете даже влюбиться в знаменитость или кого-то, кто находится вне вашей досягаемости. Это потому, что вы чувствуете сильную потребность в привязанности к кому-то привлекательному.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для теплых отношений с друзьями, партнерами и супругами, потому что вы хотите их внимания. Вы хотите, чтобы вас обожали! Вы хотите привлечь к себе людей, которые заставят вас чувствовать себя хорошо. В этом точно нет ничего плохого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с коллегами сегодня будут приятными и поддерживающими. Эти отношения будут настолько поддерживающими, что некоторые из вас завяжут романтические свидания или влюбятся в кого-то. (Как будто вас ударили по голове.) Внезапно этот человек кажется милым!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для романтики и свиданий. Даже обед с платоническим другом может превратиться в кокетство. Это потому, что Венера и Марс сегодня выстраиваются в линию, а это значит, что они возбуждают и продвигают этот вид энергии. Каждый испытывает сильную потребность в привязанности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя сегодня царит сильная романтическая атмосфера, некоторые из вас могут направить эту энергию на ремонт дома или на развлечения дома. Вам будет приятно предложить гостям что-то особенное и эффектное, чтобы они были в восторге от ваших стараний.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы интенсивный, страстный знак, и сегодня у вас интенсивный, страстный день. О, да! Ожидайте случайного флирта из неожиданных источников, даже повседневных встреч. Ваш обычный мир сегодня станет немного волнительным, потому что вы можете встретить кого-то, кто заставит ваше сердце биться чаще.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы заинтригованы деньгами и покупками сегодня. Вы хотите привлечь к себе деньги. Плюс хочется покупать красивые вещи для близких. Определенно, если вы делаете покупки, избегайте делать это во время оповещения о Луне. (См. выше) Обойдите это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это захватывающий, яркий день для вас, потому что Венера и Марс выстраиваются в линию в вашем знаке. Это означает, что вы источаете феромоны и другие восхитительные маленькие жесты, которые могут кого-то привлечь к вам. Вы можете даже не знать об этом. Или вы можете знать, что флиртуете — и вам это нравится!

Водолей (20 января — 18 февраля)

У некоторых из вас в это время может быть тлеющая, тайная любовная связь. У других может быть такая же тайная любовная связь? Чистая фантазия? В любом случае, это кокетливый день, когда многие люди чувствуют влечение к другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете наслаждаться обществом других людей. На самом деле, сегодня вам может так понравиться компания друга, что этот человек станет любовником. Почти наверняка вы почувствуете кокетливую связь с кем-то или хотя бы притяжение. Надеюсь, это улица с двусторонним движением.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Любовь Толкалина (1978) и писатель Николай Лесков (1831-1895) родились в этот день. Вы энергичны. Вы активны и любите жить быстро. Вы также оптимистичный идеалист. Эта выигрышная комбинация гарантирует вашу популярность среди других. В этом году важно позаботиться о своем здоровье, потому что вы будете полезны другим. Возможно, вы даже захотите заняться макияжем для себя.