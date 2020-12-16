Ежедневный гороскоп. Среда 16 декабря 2020

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений сегодня после 21:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас сильная энергия, поэтому вы полны решимости добиться того, что хотите. Особенно сегодня днем. Однако будьте осторожны, бросая вызов авторитетным фигурам. Вы ничего не получите, угрожая им. Будьте крутым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня твердое мнение, однако у вас могут возникнуть проблемы с кем-то, если вы чрезмерно выражаете свои идеи о политике, религии или национальных вопросах. Немного уменьшите его. Вы не можете изменить предрассудки других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вы сегодня умны, возможно, вы сможете использовать ресурсы другой компании или другого человека для достижения своих целей. Вы также можете побуждать других помогать вам, особенно в финансовом или практическом плане. (Вы умны.) У вас есть слова.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте восприимчивы и готовы сотрудничать с близкими друзьями и партнерами сегодня, даже если вы испытываете искушение быть жестким и твердо стоять на своем. Сказав это, вы можете привлечь к себе сегодня кого-то, кто тверд в своей позиции и он не сдвинется с места.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это продуктивный день для вас, особенно во второй половине дня, потому что у вас есть мотивация для достижения своих целей и у вас есть для этого энергия и готовность к завершению. Фактически, вы будете похожи на бульдозер! Ничто и никто не остановит вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть чуткими и деликатными, когда общаются со своими детьми сегодня, потому что это классический день для шипящих припадков и срывов. Тем не менее, вы также можете добиться больших успехов в вопросах, связанных со спортом, особенно с практикой и всем, что связано с творчеством, потому что вы сосредоточены!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте столкновений с родителями и семьей сегодня, которые могут произойти из-за того, что вы полны решимости добиться своего. Посмотрим правде в глаза, у вас есть четкие представления о том, как выглядит и ощущается ваш дом. И почему бы нет? Окружение влияет на вас больше, чем на другие знаки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Используйте свою энергию сегодня, чтобы добиться многого, однако не будьте настойчивы с членами семьи, потому что вы пожалеете об этом. (Даже не ходите туда.) Избегайте споров с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Оставайтесь сосредоточенными и на правильном пути, потому что сегодня вы преданы своей цели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда дело доходит до покупок или решения финансовых вопросов сегодня, ваше внимание уделяется сильному и непоколебимому. Вы знаете, чего хотите достичь и собираетесь этого добиться. Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы знать, чего вы хотите, не так ли?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке на одной линии с Плутоном и расходится с Марсом. Это дает вам огромную энергию и концентрацию! Это также может сделать вас немного настойчивым и безжалостным. Избегайте проблем с окружающими, особенно с семьей. Вместо этого используйте эту целенаправленную энергию, чтобы добиться цели!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то происходящее за кулисами (или, возможно, ниже вашего уровня осознания и осознанности) может сделать вас сегодня настойчивым. Или это может заставить вас противостоять другим, даже если вы не знаете, почему вы так себя чувствуете. Не ввязывайтесь в споры, потому что это будет бесполезным упражнением по поводу власти и контроля.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обмен с другом сегодня будет интенсивным и мощным. Или возможно, это взаимодействие будет происходить с членом группы? В любом случае, сегодня у всех есть твердые мнения. К счастью, вы можете использовать эту энергию и заставить ее работать на вас. Превратите любые конфликты, с которыми вы сталкиваетесь, в беспроигрышное решение.

Если ваш день рождения сегодня

Один из солистов легендарной группы ABBA Бенни Андерссон (1946), ведущий и актер Юрий Николаев (1948) и певица Анна Седокова (1982) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы предприимчивы и спонтанны. Вам нравится видеть, куда ведет вас жизнь. У вас отличная наблюдательность и дедукция. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.