Ежедневный гороскоп: среда 15 июня 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это факт, что терпение является противоядием от гнева. Помните об этом, общаясь сегодня с родителями и начальниками, потому что вам может захотеться наброситься на них. Однако это часто может привести к сожалению. Вместо этого наберитесь терпения и дайте всему остыть. Все будет хорошо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы, потому что это горячие темы, а сегодня плохой день для обсуждения чего-либо щекотливого. Будьте умны и обходите эти ситуации стороной. Вместо этого сосредоточьтесь на идеях по зарабатыванию денег, своем денежном потоке и своем имуществе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Меркурием и Солнцем в вашем знаке сейчас вы разговорчивы и убедительны! Тем не менее, могут возникнуть споры с другими по поводу общей собственности, счетов, долгов и банковских вопросов. Вам это не нужно. Держитесь подальше от этого и сосредоточьтесь на физкультуре и веселых соревнованиях.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны сегодня, потому что споры с другими людьми, особенно с авторитетными лицами, могут испортить вам день. Кто этого хочет? Не вы. Вы хотите провести позитивный, счастливый день. Поэтому выбирайте положительные варианты. Не вмешивайтесь в споры. Не критикуйте других. Оставайтесь спокойными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не спорьте с кем-то на работе или о религии, политике и национальности. Это плохой день для любого конфликта, потому что все может стать неприятным. Подождите еще один день, чтобы изложить свое дело. (Нет таких глухих, как те, кто носит наушники.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми и романтические партнеры должны быть терпеливы друг к другу. У коллег по спорту тоже будет соблазн подраться. Это связано с тем, что сегодня Луна не в ладах с огненным Марсом, что делает людей раздражительными, необдуманными и поспешными. Лучше замолчите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вероятны бытовые конфликты и ссоры дома или с членами семьи. Зная это заранее, можно избежать неприятных конфронтации. Даже не ходите туда. Вместо этого сосредоточьтесь на изучении чего-то нового сегодня. Возможно, вы можете составить планы путешествий на будущее?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Держитесь подальше от трений и неприятных споров, связанных с вашей работой, домашним животным или чем-то, что связано с вашим здоровьем, потому что подобные споры возникнут сегодня. К счастью, с Венерой напротив вашего знака вы можете всех очаровать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры о деньгах или имуществе могут иметь место сегодня с вашими детьми или возможно, с романтическим партнером. Но это всего лишь временное темное облако на вашем горизонте. Не поддавайтесь желанию вступить в спор или поторопиться с неприятным возражением. Выберите большую дорогу. Вы почувствуете себя лучше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке, что всегда будет усиливать ваши эмоции. Тем не менее, это немного увеличит вашу удачу, так что продолжайте. Будьте благоразумны и избегайте споров с семьей и родственниками. К счастью, отношения с вашими детьми теплые и дружеские.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы предпочтете вести себя сдержанно, даже если вы чем-то недовольны. На самом деле, ваше разочарование может заключаться в том, что вы несчастны, но не можете говорить об этом. (Самое худшее!) Сегодня ваш лучший вариант — пойти на многое.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете столкнуться с разногласиями с другом или членом группы, что досадно, потому что вы хотите ладить с этими людьми. К счастью, Венера спасет вас, смягчив ваши слова и помогая увидеть беспроигрышное решение. (Особенно о финансах или о том, что у вас есть.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анна Ковальчук (1977) и актриса Кортни Кокс (1964) сегодня с вами отмечают день рождения. Вы легкомысленны. У вас прекрасный ум и интеллектуальные интересы. Вы одарены и разносторонне одарены, что может быть интересным для других. Вы щедры и человеколюбивы. Поскольку этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, это будет время подведения итогов и завершения проектов.