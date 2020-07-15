Ежедневный Гороскоп. Среда 15 июля 2020

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 20:00 до 22:30 сегодня. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Борьба за власть с кем-то бросает вызов сегодня. Он может быть об улучшении семейного положения или улучшении вашего дома? Тем не менее, есть разногласия. Положите свои карты на стол и будьте честны. Это лучший способ спасти эту ситуацию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте опасных мест с высоким уровнем преступности сегодня, потому что сегодня легко привлечь негативное и жестокое внимание. Держите голову холодной, а порох сухим. Определенно избегайте споров с другими, особенно о национальности, политике и религии.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о финансовых вопросах, заработке или чем-то, что у вас есть или возможно о завещании или наследстве, могут возникнуть сегодня. Люди упрямы! Убедитесь, что все, на чем вы настаиваете, справедливо, потому что все, что вы делаете сегодня, вернется к вам.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Борьба за власть с партнерами и близкими друзьями вероятна сегодня. Возможно, у каждого из вас есть конкретное представление о том, как что-то улучшить? Вместо того, чтобы оказаться в ловушке мексиканского противостояния — учитесь работать вместе. Какие общие цели вы разделяете?

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы хотите провести реформы и улучшить свое здоровье или работу, по какой-то причине сегодня вас кто-то или что-то блокирует. Не испытывайте удачу. Вы должны идти своим путем сегодня. Идите осторожно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы могли бы бодаться с кем-то сегодня. Это может быть друг или человек в группе или организации. По сути, это битва эго — битва воли. Что вы пытаетесь доказать? Даже если вы являетесь руководителем чего-то прямо сейчас или руководите — слушайте, что говорят другие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это классический день для интенсивной встречи с кем-то, особенно с властью. На самом деле, это может привести к разрыву в отношениях. Ваш лучший шанс — передать свои претензии и прояснить все для того, чтобы понять, сможете ли вы преодолеть эту проблему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Независимо от того, сколько вы хотите провести радикальные и фундаментальные изменения, у вас недостаточно сил для этого. Это может расстроить вас сегодня. Тем не менее, это плохое время, чтобы идти в одиночку. Ищите тех, кто думает как вы и работайте с ними.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Это классический день для разрыва отношений и машин. Возможно, вам придется остановиться и починить что-то сегодня. Примечание: его нужно будет разобрать и записать до основ. Просто оплаты будет недостаточно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня определенно существует напряженность между вами и кем-то еще, кем-то близким вам. Ваш лучший подход — быть честным и положить карты на стол. Затем найдите общие цели, чтобы превратить это в беспроигрышную ситуацию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть заблокированы в ваших попытках улучшить вашу работу или даже здоровье. Эти улучшения могут даже касаться домашнего животного? Проблема в том, что на пути есть препятствия. Идите осторожно. Не будьте настойчивым. Терпение и осмотрительность окупятся.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это классический день для ссор влюбленных из-за разных ценностей, желаний и потребностей. Люди склонны зацикливаться сегодня. Точно так же у вас могут возникнуть проблемы с вашими детьми. Будьте понимающими и любящими.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Жанна Эппле сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы полны энтузиазма и уверены в себе. Как правило вы расслаблены, потому что вы не оказываете давление на себя. Хорошо выглядите! Это ваше время сбора урожая, что означает, что вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.