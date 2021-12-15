Ежедневный гороскоп: среда 15 декабря 2021

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ищите возможность путешествий или расширяйте свой мир с помощью дальнейшего образования или обучения, потому что это сделает вас счастливыми и даст вам чувство удовлетворения. Удовлетворите это побуждение, вы должны протянуть руку и получить больше жизни. В конце концов, вы же авантюрист!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хватайте быка за рога и уточняйте подробности о совместной собственности, завещаниях, поместьях и наследствах. Сюда входят споры о долге или долевой собственности. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать это, чтобы избежать дальнейшего конфликта с кем-то. Будьте умны, потому что это принесет вам пользу!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Когда Марс сейчас напротив вашего знака, вас легко раздражают те, кто вам ближе всего. Однако, по иронии судьбы, у вас также больше объективности и способности видеть истинный характер отношений, а это значит, что вы можете увидеть, как их улучшить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сейчас. у вас много энергии для тяжелой работы. Фактически, многие из вас даже делегируют полномочия другим! Это не всегда будет так просто, поэтому извлеките из этого максимум пользы. Составьте амбициозный список дел и включитесь в него, потому что вы будете продуктивны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть выбор: усердно работать, веселиться или и то, и другое. Вы будете совершенствовать свою работу, к тому же коллеги теперь вас поддерживают. Тем не менее, вы хотите повеселиться, насладиться прогулками, спортивными мероприятиями и игрой с детьми. (Жонглируйте этим как можно лучше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Из-за повышенной активности и хаоса на внутреннем фронте уделите внимание дому, семье и своей личной жизни. У вас может быть важная беседа с одним из родителей. Другие будут заниматься посещением гостей, проектами косметического ремонта, ремонтом или переездом. Вы заняты!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы отличный коммуникатор и знаете толк в характерах. Фактически, многие из вас — консультанты-любители, поэтому другие обращаются к вам со своими проблемами. Сегодня вы хотите что-то кому-то сказать. Также понравятся короткие поездки, обучение и содержательные беседы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день, чтобы выяснить, какие активы у вас есть. Другими словами, чем вы владеете и чем должны? Когда дело доходит до личного богатства и денег, важно оставаться в курсе, потому что информация — это сила.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы продвигаетесь уверенно, потому что и Солнце, и Марс теперь в вашем знаке. Это не обычное дело. В последний раз это произошло одиннадцать лет назад. Поэтому извлеките из этого максимум пользы! Жизнь дает вам прививку витамина B, так что идите и займитесь делом!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть два варианта: вы можете спрятаться и работать в одиночку или за кулисами, возможно, провести исследования или даже расслабиться. Или поскольку Меркурий и Венера находятся в вашем знаке, вы можете общаться с другими людьми. Вы можете даже научить кого-то чему-то важному. Ваш ход.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Никакой знак не ценит дружбу больше, чем вы. Вы хорошо работаете с группами и наслаждаетесь духом товарищества единомышленников вокруг вас. Это хороший день, чтобы сесть с кем-нибудь и обсудить свои будущие цели. Это также хороший день, чтобы присоединиться к какой-то командной работе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Своевременно пробудить ваши амбиции, потому что, когда Солнце находится наверху вашего графика, люди восхищаются вами прямо сейчас. Вот почему это идеальное время, чтобы сделать свою презентацию или сделать все, что в ваших силах, для продвижения своего личного дела. Просите то, что хотите!

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий Игорь Угольников (1962) и певица Екатерина Шаврина (1942) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы веселый, отзывчивый, заботливый человек. Вы остроумны, интересны, активны и легко скучаете. Вы любите хорошо проводить время! Вы также очень хорошо умеете петь и говорить. Это динамичный и захватывающий год, который потребует от вас перемен. Идеальное время, чтобы восстановить силы!