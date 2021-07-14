Ежедневный гороскоп: среда 14 июля 2021

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Работайте сегодня над тем, чтобы стать лучше организованными, но ожидайте, что вас отвлекут. Возможно, это прерывание приведет к неожиданным решениям или новым способам что-то делать. Вы могли бы даже провести реформы в своей работе? Ваше здоровье может улучшиться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это веселый день и хочется повеселиться! Родители обращают внимание на то, что это день с умеренной вероятностью несчастных случаев для ваших детей, особенно утром; так что будьте бдительны. Искусство, спорт и общественные мероприятия сегодня будут процветать, но, возможно, что-то изменится?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это была для вас очень энергичная неделя, тем не менее, сегодня хочется спрятаться в кокон у себя дома. Вы можете серьезно поговорить по душам с членом семьи женского пола. Возможно, утром ваш домашний распорядок изменится. Небольшой прибор или небольшая поломка могут потребовать внимания.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. (Ничего не должно происходить, если вы осознанны и внимательны.) Тем временем вы можете познакомиться с новыми людьми, увидеть новые места и придумывать новые умные и яркие идеи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Марс в вашем знаке полон энергии, хотя вы предпочитаете оставаться в тени. Сегодня в центре вашего внимания могут быть доходы, имущество и денежный поток. Держите глаза открытыми, потому что что-то (особенно сегодня утром) может пойти не так. Берегитесь потерь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке, поэтому вы можете быть более эмоциональными, чем обычно. Однако хорошая новость заключается в том, что когда Луна находится в вашем знаке (два дня каждый месяц), вам немного повезло! Почему бы не проверить это? Просите Вселенную об одолжении!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди замечают вас и восхищаются вами прямо сейчас. Однако сегодня вы предпочтете отойти на второй план и спрятаться, если сможете. Тем не менее, что-то может вызвать у вас дискомфорт или беспокойство. Не беспокойтесь об этом, все хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы встретите кого-то необычного или кто-то, кого вы уже знаете, сделает то, чего вы меньше всего ожидаете. Как бы то ни было, это непредсказуемый день. К счастью, вы хорошо выглядите для других, потому что в вашей карте прекрасная Венера находится в полдень. К тому же хочется приключений!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Существует большая вероятность того, что личные данные о вашей личной жизни сегодня станут достоянием общественности. Вас замечают и о вас говорят. Между тем, вам нужно поехать, потому что вам нужно сменить обстановку. Скрестите пальцы!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня утром спорные темы могут вызвать переполох. Или может быть, это что-то в новостях? Вместо этого сосредоточьтесь на получении выгоды от богатства других, включая финансовые учреждения. Это хороший день, чтобы попросить ссуду или ипотеку. Разговор с партнером может быть важен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Продолжайте сосредотачиваться на своей работе и лучше организовываться, потому что сейчас для вас высокий приоритет. Точно так же вы можете сделать что-нибудь для улучшения своего здоровья. Партнерские отношения также важны, потому что и Венера и Марс находятся прямо напротив вашего знака. Держите руку на пульсе событий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны быть более мягким, имея дело с другими. Это просто означает, что вам нужно быть отзывчивым и любезным. Между тем, это веселый день для вас! Будьте дружелюбны и хорошо проводите время!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Пелагея (1986), писательница Полина Дашкова (1960) и актер Виталий Гогунский (1978) (Кузя сериал «Универ») родились в этот день. Вы свободолюбивы и независимы, тем не менее, вам нравится общество других людей. Вам нравится работать с людьми и помогать им, если можете. Вы сосредоточены на том, чего хотите. Это мощный год для вас, когда многое принесет свои плоды. Это отличный год для материальной выгоды и признания. Наслаждайтесь своей удачей.