Ежедневный гороскоп, среда 14 августа 2019

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 9:00, у нас «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Друг может удивить вас сегодня. Вы можете встретить кого-то нового, кто интересен и отличается. Это идеально подойдет вашим потребностям, потому что сегодня вы хотите повеселиться! Планируйте встречи с друзьями или посещение фильмов, спектаклей, концертов, спортивных мероприятий или веселых вечеринок.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте готовы к нескольким сюрпризам сегодня, особенно когда говорите с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией. Кто-то из авторитетных людей скажет или сделает что-то, что застигнет вас врасплох. Между тем, это прекрасный день для развлечения дома или изучения возможностей недвижимости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок изменятся сегодня. Они могут быть отменены, перенесены или отложены. Возможно, вам придется путешествовать внезапно, если вы не думаете, что будете. К счастью, вы не будете слишком против, потому что ваши отношения с ежедневными контактами сегодня дружеские и гладкие.

Рак (21 июня-22 июля)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общим имуществом, наследством и страховыми вопросами. Что-то удивительное может повлиять на эти области. Между тем, это сильный день денег для вас! Вы можете увеличить свой заработок. Вы также можете купить то, что вам нравится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Друг или партнер может вас удивить сегодня. Тем не менее, вы будете принимать все, что происходит, потому что Солнце выровнено с Венерой в вашем знаке, и это делает вас очаровательным и спокойным. Вы персик!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш рабочий день сегодня будет чем-то прерван – компьютерные сбои, перебои в подаче электроэнергии, пожарные учения, нехватка персонала – что-то. Это, вероятно, незначительно. Это не будет беспокоить вас, потому что в частном порядке вы чувствуете себя вполне довольными собой. (Некоторые из вас вовлечены в тайный роман.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны знать, что для ваших детей вероятен несчастный случай, поэтому будьте бдительны. Сегодня социальные мероприятия могут быть отменены. Вечеринки и мероприятия, посвященные искусству, миру развлечений и индустрии гостеприимства, подвержены изменениям. Возможно, вы получите неожиданное приглашение куда-нибудь? Кто знает?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша домашняя рутина будет прервана сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Кто-то неожиданный может постучать в дверь. Это может быть кто угодно. Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать споров. Отношения с боссами и родителями гладкие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествие ради удовольствия полностью понравится вам сегодня. Вы хотите выбраться из дома, и непременно сделайте это! Тем не менее, имейте в виду, что это день полный случайностей, что означает, что вы должны обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что вы можете найти деньги, или вы можете потерять деньги. Кроме того, защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Между тем, вы можете выиграть финансовые сделки с другими сегодня. На самом деле, вы можете получить подарок! (У вас, безусловно, есть преимущество.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете беспокойство сегодня. Вы немного взволнованы и готовы к каким-то приключениям. К счастью, у вас теплые отношения с друзьями и партнерами, а это значит, что кто-то может быть готов присоединиться к вам, если вы хотите сбежать и присоединиться к цирку. Удачи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня дела идут хорошо, потому что все настроены на сотрудничество и спокойствие. Однако что-то за кадром может вас беспокоить или вызывать беспокойство по какой-то причине. Как будто вы ждете, пока другой ботинок упадет.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алена Свиридова сегодня разделяет твой день рождения. Вы уверены и независимы. Вы теплы характером и щедры к другим. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.