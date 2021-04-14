Ежедневный гороскоп: среда 14 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня и Луна, и Венера находятся в вашем Денежном Доме, а это значит, что вы можете привлечь к себе деньги или найти способы увеличить свой доход. Многие из вас захотят купить красивые вещи для себя и близких.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Луна сегодня в нашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Между тем, Венера останется в вашем знаке до 8 мая, что является хорошей новостью, потому что Венера сделает вас дипломатичным и очаровательным. Все вас любят!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Марс по-прежнему находится в вашем знаке, повышая вашу энергию и делая вас более активными и целеустремленными, поэтому вы уверены, что будете добиваться того, чего хотите. Марс останется в вашем знаке до 23 апреля, так что извлеките из этого максимум пользы!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы поделиться с кем-нибудь своими надеждами и мечтами на будущее и получить их мнение. В течение следующих нескольких недель вы будете помогать творческим, артистичным людям больше, чем обычно. Возможно, эти контакты помогут вам в будущем?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите путешествовать и открывать для себя новые идеи! К счастью, у вас есть энергия, чтобы общаться с группами и друзьями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете влюбиться в кого-то, кто не похож на других. Что-то заставит вас захотеть путешествовать или делать что-то, чтобы расширить свой мир или узнать что-то новое. Вы также можете найти способы улучшить свою работу, потому что вы амбициозны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете привлечь к себе деньги уже сегодня. На самом деле, это хороший день, чтобы обсудить, как что-то разделить, потому что что бы ни случилось, вы почти всегда в выигрыше. Может случиться серьезный разговор с партнером или близким другом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможны споры о имуществе и наследстве. К счастью, с Венерой напротив вашего знака вы будете примирительны и дипломатичны. Кроме того, вы готовы усердно работать над тем, что вы делаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С начала марта Марс находится напротив вашего знака, поэтому вы легко можете становиться обидчивыми. Примерно через 10 дней это влияние исчезнет, ​​и вам станет легче ладить с партнерами и близкими друзьями. Что-то, чего стоит ждать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом, семья и ваше общение с родителями сейчас на первом месте. Семейные беседы важны, и многие из вас также занимаются своими проектами. К счастью, у вас много энергии, чтобы усердно работать, и у вас есть много энергии для веселья!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы полны идей и хотите поделиться с кем-нибудь своими знаниями. Также вам понравятся короткие поездки и возможность узнать что-то новое. Между тем, возможность развлечься дома будут интересны всем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Идеи по заработку денег продолжают привлекать вас, и сейчас вы уделяете большое внимание денежным потокам, доходам и покупкам. Повышенная активность и хаос в тылу могут потребовать вашего внимания. Что бы ни случилось, вы благодарны за свой повседневный мир.

Если твой день рождения сегодня

Певец Михаил Шуфутинский, шахматист Гарри Каспаров, певец Сергей Шнуров, политик Ирина Хакамада и фигуристка Татьяна Навка сегодня отмечают день ​​рождения. У вас есть инициатива и энергия, поэтому вы начинаете жизнь самостоятельно. Вы умны. Эти качества в сочетании с вашим позитивным мировоззрением и оптимистичными ожиданиями помогут вам добиться успеха в любом деле. Теперь ваша усердная работа приведет к тому моменту, когда вы можете претерпеть серьезные изменения в своей жизни. Будьте открыты ко всему, что встречается на вашем пути.