Ежедневный гороскоп: среда 13 октября 2021

7, 8 лунный день. Первая четверть.

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 3:30 до 14:00 сегодня. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для учебы. Это также прекрасный день для изучения возможностей в издательском деле, средствах массовой информации, медицине, юриспруденции и высшем образовании. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне. Получите свои данные и дождитесь окончания действия предупреждения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для вас, особенно для возврата денег от правительства или банка. Однако не подписывайте важные бумаги и не совершайте транзакций во время Лунного предупреждения (см. Выше). Обсуждение общих расходов пройдет хорошо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день для важного обсуждения с партнерами и близкими друзьями, потому что все стороны будут практичными и беспристрастными. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное и ни в чем не соглашайтесь во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы обсудить, как делать что-то на работе. Вы можете чинить сломанные заборы с коллегами или выступать посредником между людьми, у которых есть проблемы, потому что вы видите баланс между структурой и практичностью. Тем не менее, сверьтесь с предупреждением о Луне и после этого примите важные решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для творческих проектов и художников, которые рисуют, лепят, рисуют, занимаются музыкой — кем угодно. Это также отличный день для обучения детей. Однако отложите важные решения до окончания оповещения о Луне. Романтическим партнерам принесут пользу практические обсуждения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку сегодня вы беспокоитесь о внешнем виде и красоте, и в то же время у вас есть практический взгляд на вещи, это отличный день, чтобы сделать выбор в отношении ремонта дома. Однако не делайте покупки и не принимайте важных решений до тех пор, пока не закончится Лунное оповещение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сильный день для писателей и всех, кто зарабатывает на жизнь общением, потому что вы будете очаровательны и дипломатичны и в то же время вы увидите практическое применение своих идей. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное, пока не закончится Лунное оповещение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не делайте покупки во время оповещения о Луне сегодня. Позже, совершая покупки, вы сможете приобрести практичные и долговечные вещи. Обсуждения о доходах, зарплате и поиск возможных рабочих мест будут уместны сегодня. (Но подождите, пока не закончится Лунная тревога!)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы наслаждаетесь прекрасным балансом между красотой и удовольствием от окружающей среды и практическим пониманием того, как все устроено в вашем мире. Если поговорить с авторитетными лицами, эти обсуждения будут успешными. Однако не соглашайтесь ни на что важное до тех пор, пока не появится предупреждение о Луне. (См. Выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Одиночество в красивой обстановке порадует вас сегодня, потому что вы счастливы избежать суеты своего мира, особенно потому, что вы так заметны и именно теперь. Люди замечают вас и восхищаются вами! Тем не менее, сегодня ведите себя сдержанно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете поговорить с кем-нибудь из артистов и творческих людей о практических вещах. Надеюсь, они дадут вам хороший совет. Они могут рассказать вам, как улучшить внешний вид или функционирование чего-либо. Или может быть, вы им советуете? В любом случае обсуждения принесут вам пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди восхищаются вами сегодня, особенно начальники, родители и люди во власти. Они видят в вас привлекательного, отзывчивого человека и в то же время видят в вас надежного, честного и способного человека. Это бонус, тем не менее, проверьте Предупреждение о Луне выше!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Саша Барон Коэн (1971), актёр Савелий Краморов (1934-1995) и политик Маргарет Тэтчер (1925-2013) родились в этот день. У вас сильная, оптимистичная энергия, сочетающаяся с оригинальной импульсивной жилкой. Вы мыслите нестандартно. У вас есть свежие, новые идеи, современные и часто нетрадиционные. Этот год для вас — начало нового цикла, поэтому он будет полон приключений и прекрасных возможностей. Будьте смелым и открывайте любую дверь!