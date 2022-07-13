Ежедневный гороскоп: среда 13 июля 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Полная Луна.

Сегодня до 21:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас может удивить родитель или старший член семьи, потому что они могут сказать или сделать что-то, что застанет вас врасплох. Между тем, вы можете увидеть необходимость сделать ремонт дома или возможно, проект ремонта дома будет прерван?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня полно перерывов! Возможно, у вас будет шанс увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Вы могли бы также представить оригинальные, новые идеи? Планы поездок изменятся или возможно, вам внезапно придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Это определенно день, чтобы оставаться на ногах!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что все может случиться. Что-то застанет вас врасплох, почти наверняка. Например, вы можете найти деньги вы можете потерять деньги. Избегайте действий, которые могут навредить тому, что у вас есть, или вызвать сожаление.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшний день полон импульсивных желаний и неожиданных действий. Ожидайте новых открытий или встречи с новыми людьми, которые вызовут в вас чувство волнения. О да, ваш интерес пробудился! Освободитесь от повседневной рутины и сделайте что-то новое, чтобы удовлетворить свою тягу к приключениям!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш разум стреляет во многих направлениях подобно электрическим импульсам. Хотя это заставит вас чувствовать себя беспокойно, это также поможет найти решение старых проблем. Исследования обязательно окупятся. Изучите закулисье, чтобы узнать что-то новое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш управитель Меркурий танцует с непредсказуемым Ураном, поэтому вы чувствуете душевное беспокойство и жаждете веселья и развлечений. По этой же причине у вас может быть необычное соглашение с другом или членом группы. Или вы можете встретить кого-то нового и необычного?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас может удивить родитель, начальник или кто-то наделенный властью. У них могут быть свежие новости или необычное предложение? Это также может быть связано с чем-то неожиданным, происходящим дома. (Маленькая бытовая техника может сломаться.) Запасите холодильник на случай, если появится неожиданная компания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок сегодня могут быть отложены или нарушены и наоборот, вам возможно, внезапно придется путешествовать. Неожиданные новости также могут застать вас врасплох. Оставайтесь гибкими сегодня, потому что планы изменятся. С другой стороны, вы познакомитесь с новыми людьми и услышите интересные новости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своим кошельком сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Тем временем могут возникнуть новые идеи и подходы к тому, как вы распоряжаетесь общей собственностью или наследством.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это захватывающий день, и вы жаждете приключений! Отчасти это может быть связано с тем, что партнер или близкий друг удивляет вас, делая или говоря что-то неожиданное. Возможно, вас познакомят с кем-то необычным и непохожим на других? Социальные планы могут внезапно измениться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня владельцы домашних животных должны быть бдительны в отношении своих питомцев. При этом перебои в работе будут. Они могут вызвать задержки, даже отмены. Дайте себе дополнительное время, чтобы вы могли справиться с неожиданностями сегодня. С другой стороны, вы полны умных идей и свежих решений!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Социальные планы удивят вас сегодня. Вы можете получить интересное приглашение или, наоборот, веселое мероприятие может быть отложено или отменено. Родители должны внимательно следить за своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев. На спортивных мероприятиях будут огорчения и возможные несчастные случаи. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете!

Если ваш день рождения сегодня

У актера Харрисона Форда (1942) и певца Вадим Казаченко (1963) сегодня день рождения. Вы дружелюбны и заботливы и всегда стремитесь помочь другим, особенно членам семьи. Вы верный друг, с которым легко общаться. Лично вы любите приключения. Это замечательный год для вас, потому что вы получаете признание за то, что вы делаете, возможно, повышение, продвижение по службе или награду. Поздравляем!