Ежедневный гороскоп: среда 13 апреля 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы можете узнать о некоторых древних или современных идеях, которые могут повлиять на ваше здоровье сегодня. Между тем, что-то неожиданное может повлиять на вашу работу, особенно в отношении технологий и компьютеров. Ожидайте несколько сбоев, задержек и сюрпризов в этот день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родители должны знать, что для их детей этот день слегка подвержен несчастным случаям. Между тем, вы настроены на приключения и веселье! Вам может прийти неожиданное приглашение. Спорт может принять неожиданный оборот. Романтика и светские мероприятия будут стимулировать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш домашний распорядок может быть прерван сегодня. Возможно, сломается небольшой прибор или может произойти мелкая поломка. Между тем, у члена семьи могут быть неожиданные новости. Или они могут сделать что-то неожиданное, что бросит вам вызов. Приготовьтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это день, когда ваш знак слегка подвержен несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Тем не менее, это энергичный день, потому что вы накачаны и готовы к действию. Вы сообразительны и стремитесь узнавать что-то новое. Ожидайте встретить новые лица и увидеть новые места.

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими финансами, потому что сегодня все немного непредсказуемо. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же будьте умны и защитите свои вещи от потери, кражи или повреждения. Прислушайтесь к своим идеям заработка!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном, который заставляет вас жаждать эмоционального возбуждения! Вы хотите немного встряхнуться и вырваться из повседневной рутины. По общему признанию, вы можете быть немного импульсивным. Поэтому подумайте дважды, прежде чем поступить иррационально или сделать что-то, о чем вы могли бы потом пожалеть. Будьте крутым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами. В последнее время вы много работаете, а также занимаетесь детьми и социальными проблемами. Тем не менее, что-то неожиданное может застать вас сегодня врасплох.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друг может удивить вас сегодня. В качестве альтернативы вы можете встретить кого-то нового, кто является интересным персонажем или возможно, кого-то другого или авангардного. Вы также можете быть удивлены группой людей. Возможно, они хотят пойти в направлении, которого вы не ожидали? Если на то пошло, это ваши люди?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, связанное с авторитетными фигурами — полицией, родителями, начальством, учителями или высокопоставленными лицами — сегодня застанет вас врасплох. Имейте это в виду, если вам есть что скрывать. Не будьте слишком готовы бунтовать, потому что вы можете пожалеть об этом. Между тем, никогда не недооценивайте силу вежливости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Они могут быть отложены или отменены или наоборот, вам, возможно, придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Это классический день для пропаганды новой политики, изменения правил или изменения закона.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проверяйте свои банковские записи и следите за бюрократическими проблемами, связанными с налогами, долгами и общим имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эту часть вашей жизни. Будьте в курсе событий. Информация – это сила.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то из ваших близких или представитель широкой общественности может предложить кому-то неожиданные перемены сегодня. Они могут застать вас врасплох. Возможно, это побудит вас взять на себя роль лидера, чтобы добиться успеха. Близкий друг или партнер также может вас удивить.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Сергей Шнуров (1973) и певец Михаил Шуфутинский (1948) сегодня с вами встречают день рождения. Вы мудры, потому что учитесь на собственном опыте. Вы трудолюбивы, независимы и стремитесь создать для себя надежный фундамент в жизни. Вы планируете заранее. Этот год принесет вам волнующие перемены и свободу. Пришло время отпустить то, что блокирует ваш прогресс, что может вызвать стресс. Оставайтесь сфокусированным!