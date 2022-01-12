Ежедневный гороскоп: среда 12 января 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:15 до 22:15. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас сильные чувства по поводу финансовых вопросов. Что бы вы ни хотели сделать — вы действительно хотите это сделать. Например, если вы ходите по магазинам, вы можете быть одержимы покупкой чего-либо. «Я должен иметь это!» Точно так же вы можете усердно работать, чтобы заработать деньги. Не делайте ничего, о чем потом будете жалеть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с большим Плутоном. Хотя это может сделать вас более чувствительным ко всему в вашем окружении, это усилит вашу реакцию на других и усилит ваши эмоции. Сегодня ничего случайного не будет. Все черно-белое. С другой стороны, это удачный день для вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша способность проводить исследования, выискивать секреты или видеть подтекст чего-либо сегодня невероятна. Это почти как если бы у вас было рентгеновское зрение. Вы можете использовать это в своих интересах, ища информацию, которую вы хотите найти. Вы также можете найти ответы на старые вопросы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете столкнуться с кем-то очень могущественным. Возможно, они повлияют на вас таким образом, что вы решите модифицировать или изменить свои будущие цели. Они также могут побудить вас присоединиться к клубу или группе. (Или вы можете быть влиятельным человеком, убеждающим кого-то еще?)

Лев (23 июля — 22 августа)

Мощная дискуссия с начальником или родителем сегодня может быть довольно публичной. На самом деле, для некоторых из вас это обсуждение может быть с полицией или авторитетным лицом. Что бы ни случилось, оно будет интенсивным и вызовет в вас сильную реакцию. Оставайтесь спокойными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте сегодня дискуссий на спорные темы, такие как политика, религия и национальные вопросы, потому что люди слишком эмоциональны и одержимы вещами. Логика и аналитические рассуждения не возобладают. Вместо этого у людей горячие головы! Гораздо лучше подождать и вести эти обсуждения, когда люди спокойны и уравновешены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Имея дело с общей собственностью, налогами, долгами, наследством или чем-то, что связано с богатством вашего партнера, вы будете решительны сегодня. На самом деле, вы можете быть одержимы получением своей справедливой доли чего-то. (Это понятно.) Легко это сделаете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то, кто эмоционален или одержим какой-то идеей. Без сомнения, эта встреча покажется вам утомительной. Слишком большая интенсивность. Слишком много эмоций. Работайте с этим максимально умело.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку сегодня вы полны решимости и сосредоточены на своих целях, вы многого добьетесь. Однако, когда дело доходит до проблем, касающихся вашего здоровья или вашего питомца, вы можете переборщить. Не принимайте близко к сердцу. Подумайте о своей долгосрочной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это страстный день, и интимные отношения будут отражать эту энергию. Одним из преимуществ является то, что вы сможете отбросить поверхностные идеи и фальшивые позиции и сразу перейти к мельчайшим вещам. Интенсивная страсть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения с родителями и авторитетными лицами дома сегодня будут напряженными. Однако такое же интенсивное, навязчивое влияние можно направить на то, чтобы вы могли делать дома лучше или добиваться поставленных целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам не составит труда убедить других в своих идеях сегодня, потому что вы идете уверенно! К счастью, эта же энергия может помочь вам учиться и узнавать что-то новое. Вы будете оставаться сосредоточенным!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Алёны Хмельницкой (1971) и актрисы Ренаты Литвиновой (1967) сегодня день рождения. Вы теплые, дружелюбные и искренние. Поскольку вы любите учиться, у вас есть формальное образование или вы самоучка. Вы всегда щедры к нуждающимся. Это захватывающий год для вас, потому что это время новых начинаний. Имейте смелость исследовать новые перспективы и открывать новые двери.