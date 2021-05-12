Ежедневный гороскоп. Среда 12 мая 2021 года

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 5:15 до 6:00 сегодня. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день для работы, ориентированной на детали, потому что вы можете сосредоточиться на умственной работе сосредоточенно и усердно. У вас острый глаз на маленькие кусочки, которые составляют единое целое во всем, что вы делаете. Разговоры с другими будут записаны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы внимательно относитесь к деталям, особенно к финансам. Если вы тратите деньги, вы будете консервативны. Делая покупки, вы купите практичные вещи длительного пользования. Если вы ведете переговоры по финансовым вопросам, вы выберете то, что безопасно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий в вашем знаке танцует с суровым Сатурном, что делает вас более сдержанными в общении с другими. Возможно, вы предпочтете побыть наедине со своими мыслями. Хотя увидеть общую картину может быть труднее, вы наверняка заметите мельчайшие детали.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для исследований, потому что ваш ум сосредоточен и способен разбирать детали и множество данных. Кроме того, вы предпочтете уединение, которого требует исследование. Все, что вы делаете сегодня, будет сделано с осторожностью и продуманностью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам будет полезно поговорить с кем-то постарше или более опытным. Кто-то может дать вам совет или предложить важные контакты в будущем. Обязательно положитесь на их опыт, потому что вам не нужно изобретать велосипед.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшние разговоры с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией будут серьезными и очень важными. Многие из вас могут более серьезно подумать об общем направлении, в котором вы движетесь в жизни. Куда ты собираешься?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это идеальный день для изучения всего, что требует внимания и концентрации, потому что это то, что у вас есть сегодня! Ваш ум устойчив, а это значит, что вы можете относительно легко сосредоточиться на одной теме. Вы можете изучить юридические вопросы, расписание или планы поездок — что угодно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы не можете выбрать лучший день, чтобы свести концы с концами с налогами, долгами, страхованием и совместной собственностью. Ваш ум будет счастлив работать над практическими вопросами, потому что вы можете сосредоточиться на вещах, которые обычно считаете «скучными».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня день для серьезных размышлений, поэтому такой тон будет преобладать в обсуждениях с партнерами и близкими друзьями. Вы можете работать с кем-то, чтобы организовать себя или свое окружение. Это отличный день, чтобы обратиться за советом к кому-нибудь постарше или более опытному.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете продуктивны в любом деле, особенно если это связано с работой. Вы будете работать аккуратно и тщательно, поэтому вы избежите ошибок. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». У вас могут быть серьезные дискуссии о здоровье ваших зубов, суставов и скелета.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть терпение что-то практиковать, пока вы не улучшите свои способности. Это может касаться искусства, музыкальных представлений или всего, что связано со спортом. Главное, вы сконцентрируетесь на том, что делаете, потому что у вас есть необходимый настрой и настойчивость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете заняться ремонтом дома уже сегодня. Если так, вы многое сделаете, потому что будете осторожны и настойчивы. Вы также можете серьезно поговорить со старшим членом семьи, что будет полезно для вас и, возможно, вашего окружения.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Виктория Дайнеко (1987) и гимнастка Алина Кабаева (1983) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы заботливы и внимательны, плюс у вас беззаботный, остроумный шарм. Вы разносторонне развиты и хорошо разбираетесь в деньгах, а это значит, что вы можете добиться успеха во многих областях. Вы быстро адаптируетесь к трудностям наступающего года, потому что ваша трудолюбивая натура оживет. Вы попадаете в окно, в котором вы будете строить и создавать больше структуры в своей жизни.