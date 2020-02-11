Ежедневный Гороскоп. Среда 12 февраля 2020

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 10:00 до 16:00. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте осторожны сегодня, потому что большая часть этого дня – оповещение о Луне и именно этот будет влиять на вашу работу или что-то делать с домашним животным. Ожидайте задержки, нехватки и легкую путаницу. Не тратьте деньги. (За исключением еды и газа.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это творческий день! Вам будет легко мыслить нестандартно и дать волю своему воображению. Наслаждайтесь общением с другими и хорошо проводите время. Тем не менее, во время оповещения о Луне ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы могли бы сегодня устроить отдых у себя дома или поговорить по душам с членом семьи. Тем не менее, следует помнить об ограничениях оповещения о Луне и не соглашаться ни на что важное. Не ходите по магазинам для дома. (Покупайте только еду или газ.)

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня день полон нерешительности и глупых объездов. Не делайте покупки во время Лунной тревоги. Избегайте важных решений в течение этого времени. Однако общение с братьями и сестрами и ежедневные контакты будут приятными и позитивными. Никаких важных соглашений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны. Сегодня оповещение о Луне в вашем Денежном Доме. Вы будете склонны делать покупки или принимать финансовые решения. Не делайте этого. По крайней мере, не во время оповещения о Луне. Это нормально, чтобы получить информацию и обдумать ваши варианты, но подождите, пока Лунная тревога не закончится, чтобы действовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке большую часть этого дня, но это Лунная тревога. Вот почему вы чувствуете нерешительность или нехватку направления. Хуже того, вы можете быть взволнованы новой идеей и наброситься на нее! Пересмотрите все и дождитесь окончания оповещения о Луне, прежде чем вы решите что-то сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для знакомства с искусством или общения, особенно с кем-то старше власти. Это хороший день, чтобы практиковать творческие приемы, чтобы улучшить свои навыки. Как только Лунная тревога закончилась, вы можете делать все, что захотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дом и семья по-прежнему в центре вашего внимания. Однако учтите: даже если вы хотите увеличить свой заработок и совершить важные покупки, не принимайте финансовых решений и не делайте покупки во время Лунной тревоги. (За исключением еды и газа.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы высокий, а именно сегодня, так что вам следует выглядеть острым. Тем не менее, в верхней части вашей диаграммы происходит оповещение о Луне, что заставляет вас казаться нерешительным для других. Не хорошо. Приведите в порядок это во время оповещения о Луне, после этого вы в чистоте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сильные чувства эскапизма захватят вас сегодня, поэтому вы хотите сделать что-то другое, но не знаете что? Этот нерешительный аспект связан с предупреждением Луны. Поэтому будьте умным. Ничего не делайте. Ограничьте тратить деньги на еду, газ и развлечения во время оповещения о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Теперь вы сильны, потому что Солнце в вашем знаке, а огненный Марс дает вам дополнительную привлекательность! Тем не менее, не уходите с работы во время предупреждения о Луне сегодня, потому что это то, что вы не хотите делать. Сделайте свое исследование. Получите факты. Подождите, пока Лунная тревога не закончится, прежде чем действовать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши сегодняшние отношения с партнерами и близкими друзьями могут сбить с толку. Ни в коем случае не делайте добровольных взносов и не соглашайтесь ни на что важное во время Лунной тревоги. Защитите себя. После того, как Лунная тревога закончится – все системы работают.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Борис Быстров, снимался: «Волшебная лампа Алладина», «Приключения желтого чемоданчика», «Дезертир», «Емеля-дурак», «Деньги для Марии», «Осенние грозы» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы сосредоточены и серьезно относитесь к своим обязанностям. Вы можете быть конкурентоспособным. Вы заслуживаете доверия, обаятельны и обладаете отличным чувством юмора. Это ваше время урожая! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Да!