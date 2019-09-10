Ежедневный гороскоп. Среда 11 сентября 2019

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня. Не выдвигайте свою повестку дня слишком сильно, потому что что-то на работе может сбить с толку. Это может свести на нет ваши «продажи». Возможно, вы не знаете, как поступить, или у вас нет всей информации? Подруга может быть подставным лицом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговор с начальником, родителем, учителем или сотрудником полиции сегодня будет непредсказуемым. Имейте это в виду. (Никогда не стоит недооценивать силу вежливости.) Сегодня может возникнуть путаница с вашими детьми, спортом, социальным событием или романтикой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте планы поездок сегодня, потому что они могут быть отложены, прерваны или изменены. Эти неожиданные изменения могут относиться и к юридическим вопросам и к медицине. Между тем, сегодня может существовать какая-то путаница с родителем или семейной сценой.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы в восторге! На четырех планетах вы сделали так, чтобы вы быстро разговаривали, быстро думали и работали ровно. Единственная проблема в том, что какая-то путаница заставляет вас колебаться. Послушай этот крошечный голос. Между тем, что-то может нарушить финансовую поддержку или доступ из другого источника. К сожалению.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы сосредоточены на вопросах денег и денежных потоков. Тем не менее, Нептун сегодня в картине, и это вызывает нерешительность, замешательство и, возможно, даже обман. Поэтому будьте осторожны и перепроверьте все, прежде чем действовать. Между тем, партнер или близкий друг могут бросить вам мяч.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В вашем знаке четыре планеты. Однако Нептун противостоит вашему Солнцу сегодня. Это означает, что вы смущены или сомневаетесь в чем-то. Это также означает, что кто-то может натянуть повязку на глаза. Между тем, ваша работа будет каким-то образом прервана – компьютер вылетает, нехватка персонала — что-то. Ой!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете смутную неуверенность в чем-то. Это заставляет вас не хотеть действовать. Возможно, это хорошо, потому что не все кристально ясно. (Посмотрим правде в глаза, когда что-нибудь станет кристально чистым?) Тем не менее, если вы не уверены – ничего не делайте. Обратите внимание, что этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с членами семьи, особенно за завтраком. Нечто неожиданное может повлиять на вашу домашнюю рутину сегодня. (Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки.) Кроме того, отношения с друзьями и группами нечеткие. Что-то не понятно. Ничего не делайте, если не уверены.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете быть не уверены в том, что от вас ожидают боссы и родители. Что-то в разговорах с авторитетными фигурами неопределенно. Не работайте таким образом. Постарайтесь уточнить что-либо, если вы не уверены, что должны делать. Примечание: это мягкий неожиданный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что вы можете найти деньги, или вы можете потерять деньги. Что-то немного шатко. Между тем, не позволяйте другим заставлять вас соглашаться с их идеями о политике, религии или национальных проблемах. Подождите, пока вы не получите свою собственную информацию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете смущаться по поводу наследства, общего имущества, налогов, задолженности или страховки. Если это так, не действуйте. Подождите, пока не узнаете, что происходит. Остерегайтесь побуждения быть импульсивным и действовать слишком быстро.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждение с партнером или близким другом может быть круговым или запутанным. Не продвигайтесь вперед с какими-либо важными решениями или планами, если вы не уверены. На самом деле, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное – это вполне может иметь место.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Лада Дэнс разделяет ваш день рождения сегодня. Вы настроены и сосредоточены. Вы также теплые, добрые, дружелюбные и с вами легко. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.