Ежедневный гороскоп. Среда 11 ноября 2020

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:45 до 11:30 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны быть любезны, имея дело с другими. Это не имеет большого значения. (Во всяком случае, вы знаете, что с большей вероятностью достигнете своих целей при сотрудничестве с другими.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам, возможно, придется оказать кому-то услугу. Вы можете даже не получить должное за то, что делаете? Это хороший день. Однако вы также можете сделать что-нибудь, что может улучшить ваше здоровье или лучше позаботиться о домашнем животном.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это веселый день! Принимайте приглашения пообщаться. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, развлечениями с детьми, искусством и миром развлечений. Вы можете дерзко флиртовать с интересным человеком. (Вы не делаете скучно.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам понравится отдых дома, чтобы вы могли расслабиться в знакомой обстановке. Вы также заинтересованы в том, чтобы место вашего проживания выглядело более привлекательно, особенно чтобы вы могли развлекать и иметь уютный дом, чтобы приветствовать других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы сосредоточены на семье и ремонте дома и это одна из причин, по которой вы хотите, чтобы ваши разговоры с другими были реальными, а не поверхностными. Вы хотите знать, что думают другие. (Они будут польщены.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас на уме денежные вопросы. На этой неделе вы можете привлечь к себе деньги, кроме того, совершая покупки, вы можете захотеть купить красивые вещи для себя и близких. Неделя напряженная. Если у вас есть возможность, вам понравится обсуждение того, какие ценности важны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что усилит ваши эмоции и чувства. Это также заставит вас сочувствовать и беспокоиться о других. Одно из преимуществ состоит в том, что это немного увеличивает вашу удачу, но она есть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Солнце находится в вашем знаке, а это значит, что вы находитесь там, где вам угодно. И все же сегодня Луна скрывается в вашей карте. Это объясняет ваши чувства по поводу того, что вы хотите быть общительным, а затем внезапно хотите исчезнуть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам понравится общаться с другими людьми сегодня или участвовать в группах и организациях, потому что это кажется правильным. Вы могли бы поговорить с артистом, который говорит что-то, что заставляет вас переосмыслить свои будущие цели? А пока ищите способы увеличить свой доход, потому что вы можете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Когда Луна сегодня находится наверху вашего графика, вы на высоте. Люди говорят о вас и знают личные данные о вашей личной жизни. Поскольку это может происходить, помните об этом на случай, если вам нужно будет устранить препятствия. (Можете ли вы использовать этот высокий аспект в своих интересах?)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Чувство бегства от действительности сильно внутри вас сегодня. Вы хотите, чтобы произошло что-то другое. Вы хотите приключений и возбуждения! Идите туда, где вы никогда раньше не были. Сделайте что-нибудь, отличное от вашего обычного распорядка. Узнайте что-то новое и увлекательное.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте в курсе ваших банковских проблем сегодня и всего, что связано с совместной собственностью, наследством, налогами и долгами. (Вы будете рады, что вы это сделали.) На самом деле, это хорошее время, чтобы попросить ссуду или ипотеку, потому что перед вами откроются финансовые двери.

Если твой день рождения сегодня

Актер Леонардо Ди Каприо (1974), актрисы Деми Мур (1962) и Олеся Железняк (1974) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы чувственны и страстны. У вас также отличная самодисциплина и огромная сила воли. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.