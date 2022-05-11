Ежедневный гороскоп: среда 11 мая 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений, за исключением периода с 21:00 до 23:40. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы сосредоточены на деньгах и имуществе. Это хорошо, потому что, хотя не нужно зацикливаться на деньгах и имуществе, с другой стороны, вы не можете игнорировать эту реальность. Учитывайте это. Каковы ваши активы? Чем вы владеете?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прямо сейчас Солнце находится в вашем знаке и это чудесная возможность, которая приходит раз в год и длится четыре недели. Это повышает вашу энергию и увеличивает вашу удачу. Это идеальное время, чтобы идти за тем, что вы хотите. Используйте эту возможность в своих интересах!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если этот тихий голос у вас в голове, говорит вам лечь на дно и успокоиться сегодня — прислушайтесь к нему. Вы были амбициозны. Вы также были дружелюбны с другими. Прямо сейчас вам нужно сделать передышку и взять себя в руки, прежде чем отправиться в путь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день, чтобы подумать о ваших долгосрочных целях. Победы могут быть бесценны. Они дают вам более четкое внимание к тому, что важно. Они облегчают принятие решений в будущем. Они дают вам лучший контроль над своим будущим и тем, как оно разворачивается. И они дают вам ощущение цели.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы все еще греетесь в лестном свете Солнца в верхней части вашей карты. Так как это происходит только раз в году, используйте это по максимуму! Боссы, родители и VIP-персоны впечатлены вами, даже если вы не делаете ничего особенного. Используйте это!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам нужна смена обстановки! Вам нужен шанс исследовать новые места, встречаться с новыми лицами и узнавать новые идеи. Поэтому немного встряхнитесь! Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы конфиденциальны в отношении своих финансов. Оставайтесь на связи с важными документами, связанными с налогами, долгами, вопросами страхования и общей собственностью. Не складывайте эти бумаги в аккуратную стопку и не забывайте о них.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это удачное время, потому что, когда Солнце находится напротив вашего знака, у вас больше объективности для наблюдения за вашими самыми близкими отношениями. (Близкие друзья, супруги и партнеры.) Эта объективность позволит вам увидеть, как улучшить эти отношения. Примечание: сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, а не на другом человеке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы полны решимости добиться многого, потому что у вас есть целеустремленность, мотивация и энергия, чтобы реализовать свои идеи. Это потому, что Солнце помогает вам сейчас усердно работать и лучше организовываться. Используйте этот дар и действуйте. Что еще вам надо?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все, что связано с искусством, игрой с детьми, общественными мероприятиями и спортивными мероприятиями, теперь понравится вам. Довольно часто вы погружаетесь в работу, потому что у вас сильно развито чувство ответственности. Однако сегодня отличное время для игр. Планируйте с другом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Некоторые из вас больше, чем обычно, сосредоточены на родителях, возможно, заботясь о них или более активно участвуя в их жизни. Другие счастливы спрятаться дома сегодня, чтобы спрятаться или восстановиться, потому что это приятно. (Не забудьте включить несколько любимых закусок.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поручения, встречи, короткие поездки, а также чтение и учеба — вот некоторые из причин, по которым вы так заняты! Просто примите тот факт, что ваш темп ускорился из-за возросших требований к вашему времени. Вот как дела идут.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Константин Меладзе (1963) и художник Сальвадор Дали (1904-1989) родились в этот день. Вы упорны. Как только вы приняли решение, вы придерживаетесь его. Более того, вы отдадите все свои силы. Вы также верный друг. Этот год — время тяжелой работы и строительства — как буквально в физическом смысле, так и внутренне, путем создания структуры в своем внутреннем мире.