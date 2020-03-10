Ежедневный Гороскоп. Среда 11 марта 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день! Даже если вы решите быть сами по себе, вы будете внутренне счастливы. Конечно, с вашим правителем Марсом наверху вашей диаграммы пробуждаются ваши амбиции! Тем не менее, Луна все еще находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны сотрудничать с другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сказочный день! Наслаждайтесь общением с друзьями или группами. Вам также понравятся большие собрания, такие как конференции, потому что вы хотите стать частью чего-то большего, чем вы сами сегодня. Вопросы о других странах могут беспокоить вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сильный день для общения с властными людьми – родителями, боссами, VIP-персонами и полицией. Другие будут видеть вас успешным, богатым и влиятельным. (Не отговаривайте их думать иначе.) Вместо этого используйте это невероятное впечатление, чтобы спросить, чего вы хотите.

Рак (21 июня-22 июля)

Это сказочный день для путешествий! Делайте все, чтобы расширить свой жизненный опыт. Если вы не можете путешествовать, то исследуйте собственный двор. Вам также понравится изучать и изучать что-то новое, потому что вы искренне интересуетесь миром за пределами своего города.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день денег. Это отличный день для обсуждения общей собственности, споров по страховым вопросам и всего, что у вас есть совместно с другими. Что бы ни случилось, вы будете смеяться!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня превосходны, поэтому это идеальный день для веселого обеда или вечера, чтобы насладиться компанией других, в том числе и широкой публики. Сделайте что-нибудь, чтобы вы взаимодействовали с большей сферой вашего мира.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие, связанное с работой, порадует вас сегодня, потому что вы хотите узнать и увидеть больше мира вокруг вас. Ваш интерес к новым идеям и новым местам является подлинным. Это также отличный день для встреч, связанных с вашей работой или вашим здоровьем. (Или, возможно, домашним животным?)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый день! Это идеальный день, чтобы пообщаться с другими и весело провести время! Поделись интересным обедом с кем-нибудь. Поговорите с людьми из других культур, потому что вам понравится шанс расширить свой мир. Спортивные мероприятия и веселые игры с детьми порадуют.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравится развлекаться дома и сейчас самое время пригласить гостей! На самом деле, любая встреча, связанная с семьей и домом, будет положительным опытом сегодня. Вы также можете изучить возможности недвижимости или способы улучшить и расширить свой дом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы настроены оптимистично и настроены очень позитивно. Кроме того, огненный Марс находится в вашем знаке, который качает вашу энергию, а Венера – в той части вашего графика, которая поощряет общение и наслаждение искусством. Вы хотели больше? Хорошего вам дня!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день денег! Продвигайтесь вперед с финансовыми операциями, особенно с иностранными интересами. Ищите способы повысить свой доход. Некоторые из вас будут довольны крупной покупкой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете назвать это «счастливым» днем ​​для вас! Вы знаете, что настроены позитивно, поэтому вам понравится тусоваться с друзьями. Вы также будете гармонично работать с другими, потому что вибрации везде кажутся такими оптимистичными!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Аронова, сыгравшая Марию Бочкареву в сериале «Батальонъ», Люду Смирнову в сериале «Восьмидесятые» и Тамару Николаевну в сериале «Братья по обмену» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы духовный человек с чувством судьбы. Иногда на вас легко влияют другие. (Будьте осторожны.) В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!