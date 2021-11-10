Ежедневный гороскоп: среда 10 ноября 2021

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Комментарии кого-то могут отпугнуть ваши финансовые планы сегодня. (Или ваше чувство ответственности перед кем-то или чем-то.) Не позволяйте этому расстраивать вас. Вы боец! Овен — герой-архетип зодиака. Это временная неудача.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши отношения с авторитетными фигурами сегодня непросты. Это факт. Они могут вас обескуражить. Их замечания могут отражать самую суть ваших худших подозрений. Не позволяйте тому, что думают другие, контролировать ваше поведение. Будьте сильным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Правила, предписания и традиционный образ действий могут препятствовать вашим усилиям на работе сегодня, возможно, даже вашему здоровью. Но этого не должно быть. Вы можете постоять за себя. Вы можете защитить свои интересы. И вы будете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будь то планы на отпуск, общественные мероприятия, искусство или что-то, связанное с детьми — вы можете почувствовать себя обескураженным из-за отсутствия финансирования и поддержки. Не бойтесь! Идите медленно. Делайте детские шаги. Вам не нужно отказываться от своих планов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня непросто иметь дело с партнерами и близкими друзьями. Точно так же отношения с членами семьи, особенно с кем-то постарше, могут быть тяжелыми. Во всех отношениях бывают взлеты и падения. Наслаждайтесь маленькими успехами. Вы не прогадали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Проблемы, связанные с вашей работой, здоровьем или домашним животным, могут расстроить вас сегодня. Вы разочарованы. На самом деле, это может быть для вас «благословением препятствий». Вместо этого двигайтесь вперед очень медленно, небольшими шагами и вы добьетесь небольшого успеха. Небольшая прибыль медленно складывается в большую прибыль.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Стоимость общественных мероприятий, отпуска, воспитания детей или возможно, потеря денег из-за финансовых спекуляций может вас сегодня беспокоить. Это временная неудача. Это не конец света. Даже к завтрашнему дню все будет выглядеть лучше — и определенно позже на этой неделе. Поверьте мне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий и Марс в вашем знаке расходятся с суровым Сатурном. Поначалу это кажется препятствием на вашем пути. Что-то или кто-то заблокирует вас. Однако, если вместо этого вы будете работать медленно и осторожно для достижения своей цели — вы добьетесь успеха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Страх может парализовать. У всех нас бывают страшные моменты. Сегодня вы можете почувствовать, что что-то мешает вам быть настолько эффективным, насколько вы хотите. Найдите минутку, чтобы расслабиться. Оцените ситуацию. Затем двигайтесь вперед медленно, осторожно, с уверенностью в том, кто вы есть на самом деле.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете почувствовать себя униженными комментариями друга или члена группы сегодня. Эти люди определяют вас? Нет, это не так. Вы слышите их слова. Но в конечном итоге именно ваши собственные внутренние ресурсы движут вами и заставляют добиваться чего-то. Оставайтесь сильным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Люди замечают вас сегодня. А вы амбициозны! Тем не менее, ваши усилия блокируются кем-то или чем-то или внутренним чувством неадекватности. Продолжайте двигаться вперед маленькими шажками. Медленно-медленно. Будьте тем, который смог.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Неуверенность в себе и ложное чувство неполноценности могут парализовать вас сегодня. Ах да, паралич негатива. Это короткое темное облако на вашем горизонте. Примите то, что есть и двигайтесь вперед медленно, шаг за шагом — и постепенно вы достигнете того, чего хотите.

Если ваш день рождения сегодня

Конструктор Михаил Калашников (1919-2013), конструктор Андрей Туполев (1888-1972), актер Виктор Сухоруков (1951), актер Михаил Ефремов (1963) и ведущая Тина Канделаки (1975) родились в этот день. Вы сосредоточены, решительны и трудолюбивы. Вот почему вы добиваетесь успеха во всем, что делаете. Вы теплы, добры и полны здравого смысла. Вы также конкурентоспособны! Это ваш год, чтобы получить признание ваших прошлых усилий, поэтому вы можете ожидать повышения по службе, похвалы, наград и работы ваших коллег. На вас светит прожектор!