Ежедневный гороскоп. Среда 10 марта 2021

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений после 19:15 сегодня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку ваш идеализм пробуждается и вы готовы работать на благо кого-то другого, это отличный день для общения с друзьями и группами. Ваша поддержка может помочь закончить что-то и отпустить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы произведете впечатление на людей, обладающих властью. Частично это может быть связано с конфиденциальной связью, которая у вас есть с другом или членом группы. Поскольку вы знаете, что поставлено на карту, вы знаете, чего от вас ждут и что вы можете изменить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете высоко ценить родителя или кого-то, кто занимает авторитетную должность. Возможно, это уважение побуждает вас помочь кому-то закончить что-то, связанное с медициной, законом, высшим образованием, издательским делом или СМИ. Вы можете многое сделать!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы больше цените красоту, поэтому вам понравятся музеи, галереи или возможность полюбоваться творчеством других людей в Интернете или лично. Вы также можете почувствовать влечение к «другим». (Это может повлиять на то, как вы будете обращаться с общей собственностью.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше сочувствие к кому-то, кому нужна ваша помощь, побудит вас начать события, которые исправят обстоятельства для третьей стороны. Вы можете заняться сбором средств или побудить кого-нибудь внести свой вклад в благотворительность. (Это ваш стиль.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня это неоднозначная ситуация, когда вы имеете дело с партнерами, супругами и близкими друзьями, потому что вы можете чувствовать удовлетворение и восхищение или вы можете быть разочарованы. События могут пойти любым путем. Надеюсь, вы получите поддержку в работе по повышению организованности, чего вы и хотите достичь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши усилия могут сегодня заслужить похвалу коллег или возможно, коллега обратится к вам за советом или советом? Вы можете завершить творческий проект или что-то, связанное с вашими детьми или спортом. Доверьтесь своим творческим идеям уже сегодня. Доверьтесь детям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика, искусство и ваше общение с детьми сегодня нельзя игнорировать. Однако эти области могут также вызывать чувства, варьирующиеся от восхищения до замешательства или уныния? Ваше общение с членом семьи или, возможно, с одним из родителей может быть важным сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы решите довериться своим догадкам. Или, может быть, это выбор между разумом орла или разумом мыши? (Общая картина или детали.) Прислушайтесь к своим идеям о том, как сделать то, что вы живете, более привлекательным. Они могут летать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше воображение сегодня усилено. Мало того, ваше паучье чутье также усиливается, поэтому вы будете руководствоваться своими инстинктами в отношении ситуаций и суждениями о других (особенно в повседневных контактах, соседях и братьях и сестрах).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша удача сегодня немного лучше среднего, потому что Луна в вашем знаке. Однако ваше финансовое суждение может быть немного неверным, потому что вместо того, чтобы использовать свою логику, вы будете идти со своими чувствами. Вот почему вы можете переборщить с экстравагантностью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша чувствительность к другим сегодня очень остра и сильно развита. Будьте осторожны, потому что ваш обычный буфер, который у вас есть каждый день, когда вы имеете дело с другими, может отсутствовать, что оставляет вас немного уязвимым для всех вибраций. Защитите себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Чак Норрис (1940), композитор Александр Зацепин (1926) и актриса Шэрон Стоун (1958) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы увлечены, независимы и быстро берете на себя инициативу. Тем не менее вы хорошо работаете с другими, потому что для вас важны партнерские отношения. В этом году отпустите то, что больше не актуально или полезно, и перейдите к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы облегчаете свою ношу, чтобы освободить место для новых начинаний!