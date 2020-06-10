Ежедневный гороскоп. Среда 10 июня 2020

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Осторожно: избегайте покупок или принятия важных решений после 7:00 до конца дня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с друзьями и пообщаться с группами, но при этом будьте осторожны. Сегодня есть оповещение о Луне, а это значит, что сейчас не время соглашаться на что-то важное. Это ужасное время, чтобы добровольно чем-то заняться. Наслаждайтесь болтовней.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку большая часть этого дня – оповещение о Луне, не делайте ничего добровольно. Если у вас важная дискуссия с родителем или начальником, обдумайте варианты, но подождите до завтра, чтобы договориться – для вашей собственной защиты! (Независимо от того, что вы инициируете во время Лунного оповещения, вы не достигаете своей цели.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша оценка красоты повышена сегодня. Кроме того, будет весело мечтать о планах на будущее, публикации идей и обдумывать философские, метафизические вопросы. Тем не менее, это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное или магазин.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это плохой день для принятия финансовых решений в отношении наследства, страховых вопросов, банковских вопросов или чего-либо общего с общим имуществом. Делайте свою домашнюю работу. Получите ваши данные. Но подождите до завтра, чтобы действовать. (Будьте умным.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией партнеров и близких друзей, потому что это глупое предупреждение о Луне происходит прямо напротив вашего знака. Это означает, что беседы с другими людьми будут откровенными, интересными и показательными. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша эффективность на работе сегодня пострадает, потому что большая часть этого дня – оповещение о Луне. Нехватка, задержки и элемент нерешительности будут преобладать. Тем не менее, ваш творческий процесс мышления превосходен! Подождите до завтра, чтобы согласиться на что-нибудь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это дикий, творческий день для вас, потому что ваш ум может бродить свободно, а ваше воображение безгранично. Не соглашайтесь ни на что важное. Не принимайте важное решение. Но исследуйте! Запишите свои идеи. Это замечательный день, чтобы пообщаться и насладиться компанией детей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для прогулок и отдыха дома или отдыха в знакомой обстановке, потому что это плохой день для важных решений плюс плохой день для покупок. Однако у вас могут быть творческие идеи по ремонту. Кто знает?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Просто примите тот факт, что это волшебный день, потому что оповещение о Луне происходит в той части вашего графика, которая касается ежедневных сообщений, коротких поездок и вашей повседневной жизни. Внезапное не надёжно. Не делайте покупки. Но плюс в том, что ваш творческий процесс фантастический!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы не дурак с деньгами. Вы практичный, экономный знак и вы знаете, что делаете, даже когда тратите много. Имейте в виду, что почти весь этот день есть оповещение о Луне, что означает вы –должны ограничить свои расходы едой, газом и развлечениями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в вашем знаке есть оповещение о Луне почти на весь день. Вот почему вы чувствуете себя дезориентированным, нерешительным и не знаете, что делать дальше. Не волнуйтесь, потому что вы не теряете это. Это просто смущающее влияние этой Луны. Изучите ваши творческие идеи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не беспокойтесь, если сегодня вас смутно смущает. В этом нет ничего плохого. Это просто атмосфера. Когда есть оповещение о Луне (а сегодня оно происходит в скрытой части вашего графика), это очень слабая ситуация и это переводит вас в ваши эмоции и даже в ваш психический континуум.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Валентин Смирнитский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы проницательны и креативны. Вам нравится одобрение других. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.