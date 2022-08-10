Ежедневный гороскоп: среда 10 августа 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 12:30 до 15:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В начале этого дня вы более публичны, а это значит, что люди могут говорить о вас. Они знают подробности о вашей личной жизни. Тем не менее, вы чувствуете себя смело и уверенно. Вы полны решимости принять финансовые решения и возможно, крупную покупку. Если это так, проверьте оповещение о Луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня все непредсказуемо. Например, планы поездок могут измениться. Между тем, вы чувствуете себя смелым и уверенным, поэтому вы будете четкими в своих отношениях с другими странами или разными культурами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете быть сосредоточены на налогах, наследстве, долгах и общей собственности. Если это так, помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне. Будьте умнее и откладывайте важные покупки или решения на время оповещения. После этого вы можете составить планы поездок.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то агрессивного или решительного в том, чего они хотят. Не делайте ничего добровольно и не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне. (См. выше.) Будьте готовы постоять за себя и защитить свои интересы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете четко понимать, чего вы хотите, имея дело с коллегами сегодня. Точно так же такой же острый фокус будет присутствовать, если вы имеете дело со своими проблемами со здоровьем или чем-то, связанным с домашним животным. Тем не менее, сегодня утром есть оповещение о Луне. Помните об этом, прежде чем принимать решения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас есть много энергии, чтобы посвятить себя работе, связанной с миром развлечений, индустрией гостеприимства или чем-то, что связано с искусством. Точно так же у вас будет много энергии при общении с детьми. Воздержитесь от важных соглашений или волонтерства во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня семейные обсуждения могут включать совместное имущество, долги и наследство. Скорее всего, эти обсуждения будут живыми и целенаправленными. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне (см. выше). Вы можете положиться на собственное исследование.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет дерзким и неприятным для вас. (Конечно, это не то, с чем вы не можете справиться.) Тем не менее, не тратьте энергию на споры во время оповещения о Луне, потому что это плохое время, чтобы соглашаться на что-либо. Подождите, пока тревога не закончится, прежде чем пыль осядет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна проходит через ваш Денежный Дом, поэтому вы можете участвовать в финансовых переговорах или обсуждать важную покупку. Если да, убедитесь, что вы сделаете это после того, как оповещение о Луне закончится сегодня. (См. выше.) Защитите свое богатство.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы ясно представляете, чего хотите и у вас есть энергия, чтобы довести дело до конца. Это потому, что Луна в вашем знаке усилена энергией огненного Марса. Тем не менее, большую часть этого дня действует оповещение о Луне, что означает «ничего не делать». Отложите важные решения и не ходите по магазинам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня в тылу может наблюдаться повышенная активность и хаос, даже если вы решите вести себя сдержанно, работать в одиночку или за кулисами. После того, как оповещение о Луне закончится сегодня (см. выше), вы получите силу. Подождите до тех пор.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас не возникнет проблем с тем, чтобы поделиться своими взглядами с другими и отстаивать то, во что вы верите сегодня. Однако начало этого дня — оповещение о Луне. Вы могли бы также сохранить дыхание. Как только предупреждение закончится, вы можете провести содержательное исследование.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Вениамин Смехов (1940) и актер Антонио Бандерас (1960) отмечают свой день рождения сегодня. У вас яркая личность. Вы цените собственную свободу передвижения, а также финансовую безопасность. Вы энергичный лидер, который знает, как мотивировать других. Этот год — время служения для вас. Возможно, вам придется поставить семью или кого-то еще на первое место. Поэтому важно заботиться о себе.