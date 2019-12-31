Ежедневный гороскоп. Среда 1 января 2020

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня все кажется таинственным и потусторонним, потому что Луна прячется в вашем графике, выстроенном мечтательным Нептуном. Будьте осторожны, если вы принимаете важные решения, потому что вы можете быть немного разбросаны. Кроме того, вы высокий и люди замечают вас – они даже восхищаются вами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете идеализировать друга или поставить его на пьедестал. (Приятно восхищаться другом, но давайте посмотрим правде в глаза, они надевают свои штаны точно так же, как вы.) Стремитесь быть реалистичными и оставайтесь заземленными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы высокий, а именно сегодня, тем не менее, люди могут быть смущены тем, что вы делаете. Имейте в виду, что этот элемент путаницы существует. Это также означает, что вас могут неправильно понять или ваши действия могут быть неверно истолкованы. Действуйте осторожно.

Рак (21 июня-22 июля)

Чувство эскапизма сегодня сильно внутри вас, поэтому вы «хотите избавиться от всего этого». Возможно, вы избежите вечеринок и решите провести тихий вечер дома? Одно можно сказать наверняка: вам понравится видеть красивые вещи и обсуждать глубокие темы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для важных финансовых решений, потому что вы страдаете от нечеткого мышления, в частности от чрезмерного сочувствия к нуждам кого-либо. Да, вы склонны отдать ферму! Не делайте этого.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня могут привести к путанице и желанию думать. Поэтому, если вы обсуждаете что-то важное, повторите то, что, по вашему мнению, он сказал другому человеку, чтобы убедиться, что вы оба на одной волне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Коллега может попросить вас о помощи или сочувствии сегодня. Хотя хорошо помогать другим, убедитесь, что вы не половик. Кроме того, убедитесь, что вы не сочувствуете «слезам крокодила». Уточняйте ситуацию, чтобы вы знали, в чем проблема.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку сегодня вы находитесь в контакте со своей творческой стороной, если вы работаете в сфере искусства, индустрии развлечений и индустрии гостеприимства, у вас появятся оригинальные идеи о том, как действовать по-другому! Они могут быть практичными и могут не быть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы почувствуете искреннюю симпатию к члену семьи, поэтому вам захочется ему помочь. Потратьте немного времени, чтобы определить, в чем проблема, потому что сегодня все нечетко и запутанно для многих людей. Может быть, все не так плохо, как кажется? Может быть, что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не беспокойтесь, если вы проводите много времени, мечтая или теряясь в фантастическом мире сегодня, потому что это нормальный курс на этот день, пока Луна в Рыбах выстроена в линию со своим правителем Нептуном. Да, у всех есть вазелин на объективе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сомнительный день для финансовых операций, потому что все сбивает с толку. Людям легко неправильно понять вещи или делать неправильные предположения. Также легко совершить грандиозную покупку, о которой позже можно было бы пожалеть. Будьте внимательны к тому, что вы делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроена в линию с вашим правителем Нептуном, что увеличивает вашу эмпатию и чувствительность ко всему, что вас окружает. Вы поднимете настроение других, как если бы вы были эмоциональной губкой. Имейте это в виду. Действуйте осторожно.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Шакуров и телеведущий Антон Привольнов сегодня делят ваш день рождения. Вы искренни и подходите со здравым смыслом ко всему, что вы делаете. У вас сильное остроумие. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите. В этом году вы будете физически энергичны!