Ежедневный Гороскоп. Среда 1 июля 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 18:00 до 18:30 сегодня. После этого Луна движется из Скорпиона в Стрелец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня неожиданные события могут происходить дома или в вашей семье, особенно с родителями. Кто-то, кого вы меньше всего ожидаете, может связаться с вами или зайти. Возможно, вы услышите неожиданные новости, которые влияют на ваш дом? Это день, полный необычного.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день полон новых идей, новых мест, новых лиц и новых чувств, потому что все немного остро. Ожидайте, чтобы узнать что-то новое или получить новый взгляд на что-то. Ваше воображение также будет усилено. В разговорах с другими вам будет интересно!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам могут прийти в голову захватывающие идеи получения денег. Если вы совершаете покупки, вы можете что-то спонтанно купить. Это классический день для внезапных решений по финансовым вопросам и покупкам. Поступайте осторожно, но не бегите от хорошей идеи.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Обстоятельства накапливались, и сегодня вы хотите свободы и пространства! Вы хотите возможность сделать свое дело! Вы хотите назвать свои собственные цели. Наконец, сегодня у вас есть шанс сделать это и это прекрасно!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вас ждет секретный сюрприз. Это может быть что-то, что выпрыгивает из дерева или возможно, это идея просачивается в глубину вашего мозга? Нет сомнений, что вы готовите что-то, что медленно кипит – и вам нужно куда-нибудь пойти!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете встретить настоящего персонажа сегодня, кого-то необычного или авангардного. Или, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то, что вас удивит? В обсуждении с другими вы можете быть привлечены к новым, необычным и смелым целям. Почему нет? Жизнь коротка и интересна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дискуссия с кем-то, кто имеет авторитет (родитель, учитель, начальник или сотрудник полиции), может привести к неожиданностям. Они могут предложить что-то неожиданное – или вы могли бы. Результат, вероятно, даст вам большую свободу действий. Возможно, также есть шанс сделать что-то лучше?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы можете отправиться куда-нибудь сегодня или сменить обстановку, это вас порадует, потому что вы хотите новых приключений и стимулов в своей жизни. Вы чувствуете себя как Джек Лондон: «Лучше быть роскошным метеоритом, каждый атом которого излучает великолепное сияние, чем сонной и косной планетой. Человек должен жить, а не существовать».

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Вы хотите использовать любое влияние, которое вы оказываете на чужое богатство или то, что вы делитесь с кем-то другим, чтобы сделать мир лучше. Если вам удастся собрать средства на достойное дело, это вас порадует. Вы не хотите быть ограниченным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше общение с партнерами и близкими друзьями сегодня будет оптимистичным и другим. Вполне вероятно, что кто-то удивит вас, сделав или сказав то, чего вы не ожидали. Кто-то, кого вы знаете, может также познакомить вас с кем-то «другим». Очень стимулирует!

Водолей (20 января — 18 февраля)

На работе сегодня вы хотите, чтобы свобода делала свое дело. «Я хозяин своей судьбы!» Вы очень быстро поймете умные идеи и покажете другим, что вы лучше понимаете мир вокруг себя. О да, ожидайте опрометчивого одобрения от других. (Будьте внимательны к вашему питомцу.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы хотите приключений и веселья – делайте что-то другое! Это классический день для свидания вслепую или неожиданного события или неожиданного приглашения куда-нибудь. (Еще раз, родители должны быть бдительными в отношении своих детей, чтобы избежать несчастий.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Панайотов сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы предприимчивы и решительны, но легко ранимы. Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год — время для важного выбора. Выбирайте с умом.