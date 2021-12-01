Ежедневный гороскоп: среда 1 декабря 2021

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

После 7:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте умны и проверьте все, что касается банковского дела, совместного имущества, долгов и кредитных карт, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области и застать вас врасплох. Это может поставить вас в противоречие с авторитетной фигурой. Знайте, что происходит, потому что это может повлиять на вас финансово.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Притормозите и расслабьтесь сегодня, потому что сегодня немного рискованно и безусловно, полно сюрпризов. Могут возникнуть трудности с родителями, начальством и авторитетными лицами. (Никогда не забывайте о силе вежливости.) Кто-нибудь, кого вы знаете, бросит вам мяч.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш рабочий распорядок будет прерван. Компьютерные сбои, нехватка персонала, сломанное оборудование, потерянные документы, отмененные встречи — кое-что. Вам также могут помешать правила и нормы или старая отговорка «мы всегда так поступали». Удачи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители примите к сведению: это день, когда ваши дети опасаются несчастных случаев, поэтому будьте особенно бдительны. Всегда знайте, где они находятся. Между тем светские мероприятия могут быть отменены. Возможно, неожиданное приглашение вас удивит? Берегитесь спортивных травм.

Лев (23 июля — 22 августа)

Одевайся, потому что сегодня что-то помешает вашему домашнему распорядку. Кто-то может постучать в вашу дверь. Между тем, небольшая бытовая техника может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Важно знать, что все будет идти не так, как вы ожидаете. Приготовьтесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вашего имиджа очень опасен. С другой стороны, поскольку вы можете мыслить нестандартно, у вас может быть острая оригинальная идея? Скорее всего, кто-то из авторитетов или кто-то старше вас разрушит ваши планы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что все может случиться. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Ваше имущество может быть повреждено или украдено. Могут возникнуть ограничения, связанные с детьми, спортом или общественной деятельностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с суровым Сатурном и противоположным диким, дурацким Ураном. День непростой. Держите голову опущенной, а порох сухим. Ожидайте неожидаемое. Ожидайте, что вам помешают правила, постановления и авторитетные лица.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. У вас такое чувство, что вы ждете, когда что-то произойдет. Это вполне уместно, потому что в вашей карте Луна «взволнована» и тоже прячется. Это означает, что вселенная потрясает ваше подсознание. Ничего особенного. Ждите завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня ненадежны. Они могут сказать или сделать что-то, что вас удивит? Они также могут попытаться ограничить вас или выступить против ваших идей. Не относитесь к этому слишком серьезно, потому что это всего лишь временная тьма на вашем горизонте. (Только сегодня.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения у начальника, родителей, учителя или полиции. Держитесь подальше от этих людей. Если вы попросите их об одолжении, они скорее всего ответят: «Нет». Между тем, они могут вас удивить. Действуйте осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок и все, что связано с расписанием колледжей и университетов, сегодня будет прервано. Почти наверняка. Выделите себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. Неожиданные новости в СМИ могут застать вас врасплох. Кто-то может установить закон.

Если ваш день рождения сегодня

Артист эстрады Геннадий Хазанов (1945), музыкант Гарик Сукачев (1959) и актриса Бетт Мидлер (1945) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы амбициозны, находчивы, страстны и очень независимы. У вас большие мечты и фантазии. Людям нравится ваша смекалка. Этот год является для вас концом девятилетнего цикла, поэтому для вас вполне уместно подвести итоги и завершить проекты и определенные события в своей жизни. Очистите свой грифель, чтобы в следующем году начать что-то новое.