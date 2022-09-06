Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 6 сентября 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 17:30 до 23:50. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговор с начальником или родителем может помочь вам почувствовать себя финансово независимым сегодня. Или, возможно, этот разговор вызовет изменения в отношении того, чем вы владеете? Кто-то из вас может внезапно бросить работу? Действуйте осторожно и не говорите ничего, о чем потом пожалеете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете высказывать свои идеи о политике, религии, национальных вопросах или системе жизненных убеждений, и ваши убеждения и убеждения могут кого-то удивить. Независимо от этого, вы будете придерживаться своих собственных идей и защищать их, если это необходимо. У вас есть собственное мнение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Марс в вашем знаке повышает вашу энергию и драйв! Это также заставляет вас действовать очень прямолинейно и активно в общении с другими. Вот почему у вас есть твердое мнение о наследстве, совместном имуществе или о том, как разделить обязанности или богатство. Вы расскажете все, как есть!

Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет оживленным, потому что один из вас увлечен чем-то и имеет твердое мнение. Что бы ни случилось, ваш ответ будет дипломатичным и очаровательным, потому что на этой неделе Венера подсластит ваши слова. Это мило.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас сегодня отличные идеи о том, как что-то улучшить или провести реформы там, где вы работаете. Или возможно, это улучшение может быть связано с вашим здоровьем или даже с тем, как вы обращаетесь с домашним животным? В любом случае, вам нравятся ваши идеи, и вы намерены их реализовать. (И почему бы нет?)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы сильны и тактичны с Солнцем и Венерой в своем знаке на этой неделе. Между тем, разговоры с вашими детьми или романтическим любовником интенсивны и страстны. Когда пыль уляжется, вы добьетесь своего, потому что вам нужна независимость и авторитет, чтобы делать то, что вы хотите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете говорить о том, чего хотите, особенно дома или при общении с членом семьи, возможно, с женщиной. Вы будете красноречиво выражать свои мысли, потому что Меркурий находится в вашем знаке. Вам будет приятно очистить воздух своими идеями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас не будет проблем с выражением того, что вы хотите сегодня другим, особенно соседям, братьям, сестрам и родственникам. Вы можете найти перемирие в отношении споров об общем имуществе или вопросах страхования. Дружба уютная. На самом деле, друг может стать любовником.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы продолжаете хорошо выглядеть в глазах окружающих, особенно боссов и VIP-персон, а Солнце бросает на вас лестный прожектор. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, особенно если возникает конфликт. У младшего друга может быть совет для вас. Не позволяйте вашей одержимости деньгами или покупками затмить ваши суждения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сильные чувства по поводу вещей сегодня, потому что Луна находится в вашем знаке, выстроенном в линию с Плутоном, что делает вас страстными и напряженными. Между тем вы много работаете, и в то же время вы хотели бы путешествовать в свое удовольствие. Ищите творческое решение. («Я не здесь!»)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Один из лучших способов справиться с сегодняшней энергией — получать удовольствие от физической активности, особенно от спортивных соревнований. Участвуйте в проектах с детьми. Сосредоточьтесь на некоторых долгосрочных планах будущих путешествий, чтобы иметь что-то, чего можно ожидать с нетерпением.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проблемы с другом будут напряженными сегодня. Не волнуйтесь, потому что вы сильны и независимы, а это значит, что вы можете слушать других и в то же время сохранять свои взгляды и свою личную целостность. Расслабляйтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Юрий Шатунов (1973-2022) и актриса Наталья Терехова (1982) родились в этот день. Вы яркая, разносторонне одаренная и общительная личность. Вы всегда активны и любите общаться с интересными людьми. Вы цените свою безопасность и независимость. Это хороший год для вас, потому что он способствует общению и наслаждению жизнью. Старые друзья могут вернуться в ваш мир. Сосредоточьтесь на своем личном самовыражении. Веселитесь!