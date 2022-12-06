Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 6 декабря 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:45 до 16:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это приятный день! Это отлично подходит для бизнеса и коммерции, финансовых переговоров и покупок, за исключением того, что избегайте этих дел с 13:45 до 16:00. Подумайте, как улучшить то, что у вас уже есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с Юпитером и Плутоном, что делает вас уверенным и сильным. Это хороший день, чтобы заняться тем, чего вы хотите; однако не тратьте деньги сегодня с 13:45 до 16:00.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте умны и работайте во время оповещения о Луне сегодня (13:45–16:00), потому что, за исключением этого времени, это отличный день для бизнеса. большое впечатление на других Вы можете дергать за ниточки из-за кулис, как кукловод.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам понравится болтать с другими. Проверьте возможности в публикации, средствах массовой информации или планы зарубежных поездок. Вы можете привлечь к себе кого-то сильного. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы производите большое впечатление на окружающих. Люди видят в вас способного, уверенного в себе и успешного человека. Вы можете использовать эту хорошую прессу, чтобы влиять на авторитетных фигур, если есть что-то, что вы хотите. Однако не делайте презентацию во время оповещения о Луне. (См. выше.) Будьте умны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для путешествий или составления планов поездок. Однако избегайте оговорок или важных решений во время предупреждения о Луне. Получайте удовольствие от болтовни в любое время дня, потому что это отличный день, чтобы насладиться компанией партнеров, близких друзей и ваших детей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте умны и избегайте финансовых вопросов во время оповещения о Луне сегодня: с 13:45 до 16:00. Если вы обойдете это временное окно, это отличный день для решения долгов, страховки, наследства и общей собственности. Сделайте как можно больше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте любезны с другими, особенно сегодня утром. Между тем, это прекрасный день, чтобы поболтать и насладиться компанией других. Пообедайте или встретьтесь с друзьями! Наслаждайтесь веселыми моментами, включая спортивные мероприятия. Проверьте оповещение о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это будет продуктивный рабочий день, особенно работа в группах. Возможно, вы увидите способы увеличить свой доход. Вы также можете найти способы улучшить то, где вы живете, или изучить возможности недвижимости. Примечание: не действуйте и не инициируйте финансовые идеи во время оповещения о Луне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для общения! Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь обедами, общественными мероприятиями, театром и игрой с детьми. Ваши творческие флюиды горячи весь день, но избегайте важных решений и трат денег во время оповещения о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, сегодня вы захотите развлечься дома. Или, может быть, вы потратите немного денег на улучшение дома? Если да, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, указанные в предупреждении о Луне и не тратьте деньги с 13:45 до 16:00.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильный день для писателей, продавцов, учителей и актеров, потому что ваши коммуникативные навыки просто фантастические. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне и избегайте покупок или финансовых решений с 13:45 до 16:00 сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Балуев (1958) и певец, музыкант, участник группы «На-На» Владимир Политов (1970) отмечают сегодня свой день рождения. Вы сострадательный, заботливый человек. Вы также являетесь искателем истины. Поскольку вы отличный собеседник, вы очень убедительны, когда хотите. Ваша тема в этом году — служение другим, особенно семье. Поэтому тщательно ухаживайте за собой. Возможно, пришло время для личного макияжа.