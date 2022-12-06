Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 6 декабря 2022
Оповещение о Луне
13, 14 лунный день. Растущая Луна.
Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:45 до 16:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Это приятный день! Это отлично подходит для бизнеса и коммерции, финансовых переговоров и покупок, за исключением того, что избегайте этих дел с 13:45 до 16:00. Подумайте, как улучшить то, что у вас уже есть.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с Юпитером и Плутоном, что делает вас уверенным и сильным. Это хороший день, чтобы заняться тем, чего вы хотите; однако не тратьте деньги сегодня с 13:45 до 16:00.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Будьте умны и работайте во время оповещения о Луне сегодня (13:45–16:00), потому что, за исключением этого времени, это отличный день для бизнеса. большое впечатление на других Вы можете дергать за ниточки из-за кулис, как кукловод.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня вам понравится болтать с другими. Проверьте возможности в публикации, средствах массовой информации или планы зарубежных поездок. Вы можете привлечь к себе кого-то сильного. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.)
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня вы производите большое впечатление на окружающих. Люди видят в вас способного, уверенного в себе и успешного человека. Вы можете использовать эту хорошую прессу, чтобы влиять на авторитетных фигур, если есть что-то, что вы хотите. Однако не делайте презентацию во время оповещения о Луне. (См. выше.) Будьте умны.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это прекрасный день для путешествий или составления планов поездок. Однако избегайте оговорок или важных решений во время предупреждения о Луне. Получайте удовольствие от болтовни в любое время дня, потому что это отличный день, чтобы насладиться компанией партнеров, близких друзей и ваших детей.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Будьте умны и избегайте финансовых вопросов во время оповещения о Луне сегодня: с 13:45 до 16:00. Если вы обойдете это временное окно, это отличный день для решения долгов, страховки, наследства и общей собственности. Сделайте как можно больше.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Будьте любезны с другими, особенно сегодня утром. Между тем, это прекрасный день, чтобы поболтать и насладиться компанией других. Пообедайте или встретьтесь с друзьями! Наслаждайтесь веселыми моментами, включая спортивные мероприятия. Проверьте оповещение о Луне.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Это будет продуктивный рабочий день, особенно работа в группах. Возможно, вы увидите способы увеличить свой доход. Вы также можете найти способы улучшить то, где вы живете, или изучить возможности недвижимости. Примечание: не действуйте и не инициируйте финансовые идеи во время оповещения о Луне.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Это прекрасный день для общения! Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь обедами, общественными мероприятиями, театром и игрой с детьми. Ваши творческие флюиды горячи весь день, но избегайте важных решений и трат денег во время оповещения о Луне.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Возможно, сегодня вы захотите развлечься дома. Или, может быть, вы потратите немного денег на улучшение дома? Если да, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, указанные в предупреждении о Луне и не тратьте деньги с 13:45 до 16:00.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это сильный день для писателей, продавцов, учителей и актеров, потому что ваши коммуникативные навыки просто фантастические. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне и избегайте покупок или финансовых решений с 13:45 до 16:00 сегодня.
Если ваш день рождения сегодня
Актер Александр Балуев (1958) и певец, музыкант, участник группы «На-На» Владимир Политов (1970) отмечают сегодня свой день рождения. Вы сострадательный, заботливый человек. Вы также являетесь искателем истины. Поскольку вы отличный собеседник, вы очень убедительны, когда хотите. Ваша тема в этом году — служение другим, особенно семье. Поэтому тщательно ухаживайте за собой. Возможно, пришло время для личного макияжа.
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