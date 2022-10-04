Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 4 октября 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 6:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы выйти и пообщаться! Наслаждайтесь хорошим временем с друзьями! Вы также будете рады взаимодействию с клубами и организациями. Партнер или близкий друг могут помочь вам определить ваши будущие цели. Между тем, вам повезло!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на других, и это хорошо, потому что, поскольку Луна находится высоко в вашем гороскопе, люди замечают вас сегодня. (На самом деле, похоже, им известны подробности вашей личной жизни.) К счастью, вы сияете!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы хотите расширить свой кругозор и сделать все возможное, чтобы получить от жизни больше. Очевидно, это идеальный день для путешествия. Но если вы не можете путешествовать, то сделайте что-нибудь другое, чтобы чувствовать себя мотивированным. Ваше стремление к приключениям обостряется, а романтика обещает быть многообещающей!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваш дом и семья могут извлечь выгоду из богатства кого-то другого. Вы можете получить наследство или помощь от другого лица или деньги от государства. Возможно, это позволит вам сделать ремонт или улучшить свой дом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сказочный день для болтовни, потому что все чувствуют себя оптимистично, дружелюбно и хотят поговорить друг с другом. Вот почему вы будете наслаждаться временем, проведенным с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Это также отличный день для короткой поездки. Тем временем дискуссии об издательском деле, СМИ и высшем образовании будут успешными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сильный день для бизнеса и финансов. Двигайтесь вперед с финансовыми переговорами, потому что вы превосходно можете увеличить свои доходы или увеличить свои активы. Хороший день, чтобы попросить прибавку. Вы можете извлечь выгоду из чужого богатства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальная знак зодиака и сегодня прекрасный день для общения! Солнце и Венера в вашем знаке танцуют с Луной. Между тем, удачливый Юпитер также присутствует на картинке, а это значит, что флирт, романтика, вечеринки, развлекательные развлечения и спорт придутся по душе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам понравится развлекаться дома сегодня. И наоборот, вы можете предпочесть проводить время в одиночестве. (Отпуск за хорошее поведение.) Это хороший день для работы из дома, потому что вы чувствуете себя счастливым и довольным. (Помните, что это ваш год, чтобы улучшить свою работу или получить лучшую работу.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для мозгового штурма идей и сотрудничества с другими, потому что люди приветливы, открыты и восприимчивы. Взаимодействия с клубами и организациями, а также общение с друзьями будут для вас сегодня положительным опытом. Наслаждайтесь короткими поездками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для продвижения своей репутации среди коллег. (На самом деле, может начаться роман с боссом.) Между тем, это отличный день для финансовых вопросов или возможности увеличить свои доходы, особенно за счет сделок с недвижимостью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это фантастический день для вашего знака! Луна находится в вашем знаке, что дает вам небольшое преимущество перед всеми остальными знаками. Плюс красиво танцует с удачливым Юпитером и прекрасной Венерой. Это означает, что это чудесный день для разговоров, путешествий и общения с людьми из других культур.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас появилось ощущение тепла в животе. Несмотря на положительные вибрации, вы можете предпочесть вести себя сдержанно, работая в одиночку или за кулисами просто потому, что вам так больше нравится. Тем не менее, это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы привлечете деньги!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Евгений Осин (1964-2018) и программист Евгений Касперский (1965) родились в этот день. Вы очаровательны, дружелюбны и популярны. Вы любите разнообразие и перемены. Хотя вы любите удовольствия, вы также добросовестны, ответственны и практичны. В этом году темпы медленнее. Найдите время, чтобы отдохнуть и омолодить свою энергию. Сконцентрируйтесь на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье.