Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 4 апреля 2023

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Растущая Луна.

Проявите осторожность! Избегайте покупок или важных решений сегодня с 9:30 до 18:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это еще один день путаницы и возможного обмана, особенно связанного с вашей работой, вашим здоровьем или домашним животным. Это означает, что вы можете обманывать себя по поводу проблем со здоровьем. Подумайте об этом. Между тем, если вы считаете, что коллега не на вашем уровне, изучите это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Какое-то замешательство и непонимание, связанное с вашими детьми, романтическим партнером или социальной ситуацией, продолжает стирать для вас некоторые вещи. Это может быть связано и со спортом. Главное знать, что возможна путаница. Не принимайте вещи как должное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Как и вчера, отношения с родителями, начальством, учителями и полицией нечеткие или неясные в чем-то. Они могут не знать, чего вы хотите или возможно, вы не знаете, чего они хотят. Ничего не скрывайте, опасаясь смущения. Приходите начисто сейчас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не поддавайтесь на пропаганду, связанную с политикой, религией и национальными проблемами сегодня. Не позволяйте другим людям думать за вас. Прислушивайтесь к идеям, которые есть у других, но принимайте собственные решения. Проверьте их в своем уме. Не будьте овцой, будьте орлом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это еще один день, когда возникает путаница с деньгами, заработком или чем-то, что связано с вашим имуществом. Не закрывайте глаза на эти проблемы. Примите личное решение встретиться с ними лицом к лицу и выяснить, что происходит. В таком случае прокрастинация может стоить вам денег.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте замешательства, разговаривая с близкими друзьями, партнерами и супругами сегодня. Возможно, вы разочарованы тем, что не высказали кому-то свои ожидания? Другие не могут читать ваши мысли. Вы должны быть ясны и просить то, что вы хотите. Если вы разочарованы — так и скажите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, происходящее за кулисами, может внести путаницу в вашу работу или что-то, связанное с домашним животным. Это может быть связано с вашим здоровьем. Вы амбициозны сейчас, потому что хотите многого добиться. Это также означает, что вам нужно ваше тело как ресурс. Заботьтесь о нем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте наблюдательны со своими детьми сегодня, потому что они могут нуждаться в вашей помощи и даже не знать об этом. Возможно, они в беде или что-то скрывают от вас. Точно так же романтические отношения могут быть нечеткими и неясными (больше, чем обычно). Обратите внимание.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте все возможное, чтобы избежать недоразумений сегодня при общении с родителями, начальством и высокопоставленными лицами. Любой человек, наделенный властью, может сделать о вас неправильные предположения и наоборот, вы можете сделать о них неправильные предположения. (Никогда не недооценивайте силу вежливости.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы планируете поездку, перепроверьте все детали, потому что сегодня полно путаницы и ошибок. Не думайте, что все идет так, как вы надеялись. Вернитесь и дважды проверьте детали. Будьте предельно откровенны с людьми из других культур или других стран.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это второй день подряд, когда возникает путаница в отношении денег, банковских операций, доходов или вашего имущества. Что бы это ни было, это может повлиять на ваше богатство. Убедитесь, что вы знаете, что происходит. И если у вас есть подозрения насчет какой-то области — исследуйте ее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте особенно ясны, говоря с другими сегодня. Не делайте предположений. Будьте готовы идти навстречу и идти навстречу другим, когда имеете дело с другими, чтобы вы могли сохранить мир и сделать всех счастливыми. Просто сделайте это.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Элина Быстрицкая (1928-2019) и телеведущий Дмитрий Нагиев (1967) родились в этот день. Вы смелы и харизматичны. Когда вы вдохновлены, вы генерируете удивительную энергию для организации, активности и побуждения других присоединиться к вашей победе. Темой этого года является служение другим, поэтому вам нужно позаботиться о себе. Другие обратятся к вам за советом.