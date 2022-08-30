Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 30 августа 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите ухо востро, потому что сегодня отличный день, чтобы получить хороший совет от кого-то старше или более опытного. Этот человек может быть старшим другом или членом группы? Слушайте внимательно, потому что все, что вы слышите, может заставить вас изменить свои цели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это продуктивный рабочий день. Будет легко сотрудничать с другими и сотрудничать в предприятиях и проектах. Кто-то, наделенный властью или ваш начальник, или кто-то, у кого больше знаний, чем у вас, может дать вам полезный совет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для изучения новых навыков, особенно в области искусства, мира развлечений или личного хобби. И наоборот, это также хороший день для обучения других, особенно молодых умов. У вас много энергии для игры. Вы также можете обучать кого-то.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня актуальны. Прислушайтесь к совету более опытного или старшего человека, потому что это может сэкономить ваше время. И деньги. Ведь не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел до вас?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете многого добиться сегодня, потому что ваша способность к концентрации превосходна. Вот почему это хороший день, чтобы учиться, писать или узнавать что-то новое. Вы также можете учить других или строить серьезные планы на будущее. (Это еще один хороший день, чтобы купить себе вещицы для гардероба.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые переговоры сегодня пройдут хорошо, потому что вы сосредоточены, плюс у вас есть отличные, прибыльные идеи. Имея дело с деталями, касающимися вашего имущества или чего-то, что связано с вашим личным богатством или доходом, вы ничего не упустите, потому что будете делать все с терпением и заботой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете, что должны иметь дело с практическими и серьезными заботами. Вы не можете больше откладывать их без сожаления. К счастью, благодаря тому, что ваш разум сосредоточен и способен концентрироваться, вы будете выполнять свою работу четко и тщательно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для проведения любых исследований, потому что вы сосредоточены и не успокоитесь, пока не найдете то, что ищете. Вы не только будете настойчивы — у вас будет отличный глаз на детали. Вы ничего не пропустите!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, чтобы спросить совета у кого-то старше или более опытного. (Хотя вы можете стесняться спросить, потому что чувствуете себя серьезным, сдержанным и не в настроении болтать.) Вот почему многие из вас предпочтут побыть наедине со своими мыслями. Что есть, то есть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы произведете впечатление на боссов, высокопоставленных лиц, родителей и авторитетных лиц, потому что они считают вас уравновешенным, ответственным, добросовестным и озабоченным серьезными делами. «Это серьезные дела». Вы ничего не упустите в своем подходе к проблемам и вы будете консервативны и осторожны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это чудесный день для учебы, потому что у вас есть терпение и настойчивость, чтобы пролистывать страницы данных и информации, которые требуют концентрации и внимания к деталям. Кроме того, вы можете решать юридические вопросы, а также требования планов поездок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы не упустите ничего из виду при решении финансовых вопросов, связанных с общей собственностью, наследством, вопросами страхования или богатством кого-либо еще. Вы сделаете домашнее задание и будете готовы.

Если ваш день рождения сегодня

Президент Белорусии Александр Лукашенко (1954) и актриса Кэмерон Диас (1972) сегодня отмечают день рождения. Вы сообразительны, честны и искренни. Из-за вашего сердечного характера люди чувствуют, что могут доверять вам. Лично вы сосредоточены и готовы принять вызов. Это замечательный год для вас, потому что вы получаете заслуженное признание. Ожидайте почестей, славы, продвижения по службе или наград. Вы победили!