Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 3 января 2023

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы оптимистичны и энергичны, особенно умственно. Вы полны идей и хотите, чтобы другие к ним прислушивались. Тем не менее, вы можете оказаться немного сильным. Тем не менее, ваш взгляд на вещи будет положительным и восторженным, особенно в отношении путешествий, социальных сетей и образования.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете усердно работать, чтобы увеличить свой заработок сегодня, потому что это важно для вас. (Сегодня вы ведете счет.) Ваше богатство или заработок кажутся мерилом вашей работы. Что-то происходит за кулисами, возможно, помощь группы может вам помочь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке на линии с огненным Марсом, что делает вас быстро говорящим, быстрым в действиях и слегка раздражительным с любым, кто не двигается так быстро, как вы. Это отличный день для взаимодействия с группами, конференциями и организациями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы взволнованы тем, что сегодня происходит за кулисами. Вот почему вы можете быть нетерпеливы с другими. Однажды я слышал, как один мудрый учитель сказал: «Негативность — это желание, чтобы все было не так, как оно есть». Почему бы не попробовать переключить передачу? Цените то, что работает.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы эффективно (и, возможно, немного властно) общаетесь сегодня с группами людей или общаетесь с другом. Вполне вероятно, что вы увлекаетесь чем-то своим собственным энтузиазмом, потому что хотите, чтобы другие поднялись на борт. Вы мыслите масштабно! (Это может быть связано со СМИ или путешествиями.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди замечают вас сегодня, потому что вы полны сил и рветесь вперед! На самом деле, ваша сильная амбициозная энергия может быть немного агрессивной, если ее увидит начальник или кто-то из авторитетных лиц. (Могут ли они почувствовать угрозу?) Имейте это в виду. Тем не менее сегодня вы можете эффективно влиять на группы. Используйте это с умом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас есть сильное желание путешествовать или заняться чем-то другим сегодня, потому что вы жаждете смены обстановки. Вы беспокойный. Вам нужны острые ощущения, когда вы делаете что-то захватывающее. Вы хотите приключений! Остерегайтесь быть настолько импульсивным, чтобы потом сожалеть об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы готовы бороться за свои права сегодня, особенно в дискуссиях о совместном имуществе, наследстве, налогах, долгах или вопросах страхования. (Вся эта канцелярская волокита.) Вы твердо настроены на то, чтобы получить свою справедливую долю чего-то, поэтому вы готовы высказаться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с близкими друзьями и партнерами сегодня, потому что вы можете встретить агрессивного человека. Если повезет, они просто полны энтузиазма. Если вам не так повезло, они определенно в вашем лице. Сделайте вдох и исследуйте ситуацию, пока не поймете, что происходит. Получите полную картину.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы готовы работать сегодня! На самом деле, вы можете чувствовать себя ведомым. Важно знать, что вы, вероятно, добьетесь большего, сотрудничая с другими и организуя групповые усилия. «Больше рук облегчает работу».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, романтичный, страстный день! Вот почему вы пойдете изо всех сил, чтобы повеселиться. Это также хороший день для занятий спортом и легкой атлетикой, потому что вы хотите победить. (Вы, конечно же, не хотите проиграть.) Заручитесь помощью других, если можете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы хотите делать что-то определенным образом, особенно дома или с семьей. Вот почему вы, возможно, слишком сильны. Посмотрим правде в глаза, у вас есть повестка дня, и вы хотите, чтобы сотрудничество других соответствовало вашим требованиям и пожеланиям. Удачи!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Мэл Гибсон (1956) и актер Александр Половцев (1958) сегодня отмечают день рождения. Вы увлечены всем, что делаете, иногда даже безрассудны и импульсивны. (Но вы берете на себя ответственность за свои действия.) Вы решительны и не боитесь трудностей. Этот год течет медленнее, есть время, чтобы омолодить себя. Сконцентрируйтесь на своих отношениях, своих потребностях и том, что приносит вам счастье.