Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 28 марта 2023

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Растущая Луна.

После 6:30 утра сегодня нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это день важных семейных дискуссий. Это также отличный день, чтобы заняться домашними делами и обсудить долгосрочные планы, которые касаются членов семьи, дома и возможно, недвижимости. Прислушайтесь к совету кого-то постарше, потому что их опыт может оказаться важным подспорьем прямо сейчас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть прекрасные возможности учить и учиться сегодня. Точно так же вы можете учить других или делиться своими идеями, потому что вы будете убедительны. Это потому, что ваш ум открыт и ясен. Вы также можете использовать этот талант, чтобы обсуждать планы на будущее и спрашивать других об их будущих целях. Они будут рады, что вы спросили.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваша способность вести переговоры по финансовым вопросам превосходна. В частности, ваши слова впечатлят начальство и власть имущих (включая родителей). Почему бы не привлечь других к своим идеям, потому что это придаст вам силы в цифрах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна сегодня в вашем знаке на одной линии с огненным Марсом, что может вызвать сильные чувства и всплески энергии (даже гнев). Поэтому действуйте осторожно. Тем не менее, вы также можете успешно иметь дело с иностранными интересами, учителями, а также с юридическими или медицинскими работниками. Сосредоточьтесь на своей цели.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы заинтересованы в планах поездок. Точно так же вы с таким же энтузиазмом публикуете идеи или что-то, связанное с высшим образованием, медициной и юриспруденцией. Между тем, что-то, происходящее за кулисами, может повлиять на совместное имущество, наследство или вопросы страхования. К счастью, все выглядит солидно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете хорошо работать с другими, особенно в духе соперничества. У кого-то постарше, например, у учителя или советника, могут быть хорошие инструкции или информация для вас. Это также отличный день для обсуждения финансовых вопросов, касающихся общей собственности, завещаний и тому подобного. Вы будете в фаворе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди, наделенные властью, впечатлены вашей решимостью сегодня. С одной стороны, вы обаятельны и общительны, особенно в общении с публикой. Однако, по-другому, вы имеете в виду бизнес. Вот почему вы будете просить о том, чего хотите, в четких выражениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас есть энергия, чтобы учиться и узнавать новое сегодня. Вы также можете изучить или узнать больше о медицинской или юридической профессии. Это хороший день для переговоров о правах на публикацию или о чем-то, что связано с высшим образованием. Связанные с работой поездки также вероятны для многих из вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы готовы бороться за свои собственные интересы сегодня, и вы сможете делать это умело и успешно, потому что вы сделали свою домашнюю работу. Кто-то из старших членов семьи может поддержать ваши идеи. Между тем, отношения с детьми и романтические интересы веселые и игривые!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня. Семейные обсуждения пройдут хорошо, потому что люди полны надежды и оптимизма в отношении того, что может быть достигнуто. Поэтому дайте кому-то из близких вам много места, чтобы тоже внести свой вклад. Отличный день для романтики, особенно любви с первого взгляда.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня на работе вы будете сосредоточены и решительны. Другие могут использовать такую ​​же однонаправленную настойчивость, чтобы решить проблемы со здоровьем или домашним животным. Что бы вы ни делали, это может быть связано с экономией денег. Наполните холодильник запасами, потому что есть большая вероятность, что вы вдруг развлечетесь сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, чтобы научить детей или юных умов новой информации или способам поощрения самодисциплины в спорте, исполнительском искусстве или любой образовательной дисциплине. Между тем, ваши идеи заработка определенно стоят вашего внимания!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Иннокентий Смоктуновский (1925-1994) и певица Леди Гага (1986) родились в этот день. Ваша работа важна для вас, как и привязанность других. Вы заботливый и независимый человек. Это более медленный год, который позволит вам омолодить себя. Сосредоточьтесь на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье, особенно в отношениях.