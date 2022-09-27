Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 27 сентября 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 12:00 до 19:30. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы многого добьетесь, потому что ваш ум сосредоточен и вы готовы заниматься практическими вопросами. Вы не будете игнорировать детали. Вы будете настойчивы во всем, что вы решите делать. Тем не менее, роман, связанный с работой, может усилить и отвлечь вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это продуктивный день для тех из вас, кто работает в сфере искусства, потому что вы вдохновлены и увлечены тем, чем хотите заниматься. Кроме того, у вас есть настойчивость и энергия, чтобы следовать своим планам и вдохновению. Это день, когда романтика будет шипеть!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас может быть серьезный семейный разговор о практических вопросах со старшим членом семьи или родителем. Если да, то они будут продуктивными, потому что люди хотят добиться цели. Тем не менее, вы также чем-то увлечены — возможно, идеей ремонта?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день, чтобы строить практические планы на будущее. Ваш ум сосредоточен и напряжен, и вы не упускаете из виду детали. Кроме того, вы заинтересованы в разумных планах, которые выполнимы. Тем не менее, у вас сегодня к чему-то сильные, страстные чувства!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для составления финансовых планов о будущих доходах или о том, как использовать свои деньги или активы. Кроме того, вы можете увидеть новые и практические способы использования того, что у вас уже есть, потому что сегодня вы находитесь в находчивом настроении. Если вы ходите по магазинам, вы будете полны решимости получить что-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для практического обсуждения с кем-то старше или более опытным. У них может быть отличный совет для вас или, наоборот, у вас может быть совет для них? Вы также можете почувствовать сильное влечение к кому-то сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Тайная любовная связь сегодня будет яркой и запоминающейся. На самом деле, вы можете чувствовать себя одержимым кем-то. Другие будут использовать эту же интенсивную энергию для проведения исследований, которые окажутся продуктивными и практичными. Это тот день, когда открываются открытия и тайны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы подумать о своих целях и ожиданиях в жизни. Вы также можете исследовать группы и клубы, к которым вы принадлежите, учитывая их идеалы и стандарты. Это ваши люди? Сегодня вы можете почувствовать сильное влечение к кому-то. Бывает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с начальством, родителями и представителями власти сегодня пройдут хорошо, потому что люди стремятся прийти к практическим решениям. Вы можете строить планы о своей профессиональной жизни или решить пройти курс или какое-то исследование для продвижения своей карьеры. (Вы также можете влюбиться в своего босса.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это положительный день для изучения чего-либо, особенно метафизики, религии, политики, философии и других высоких предметов. Вы также можете быть заинтересованы в международных отношениях и других культурах; особенно потому, что некоторые из вас могут влюбиться в кого-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это страстный день для некоторых из вас! Если вы начнете новые отношения с кем-то, это действительно запомнится. Другие будут заняты дискуссиями и переговорами о финансах и совместном имуществе, особенно о том, чем вы владеете совместно с кем-то еще.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это страстный день для ваших отношений! Вас может непреодолимо тянуть к кому-то. Если вы начнете новые отношения сегодня, они будут необычайно интенсивными, как если бы вы были поражены друг другом.

Если ваш день рождения сегодня

Акьриса Анна Ардова(1969) и певица Ани Лорак (1978) отмечают свой день рождения сегодня. Даже если вы сомневаетесь в себе, другие верят в вас, потому что вы всегда производите такое благоприятное впечатление. Вы талантливы, разносторонни и прирожденный лидер. Этот год посвящен служению другим, особенно семье. Поэтому сначала позаботьтесь о себе, чтобы вы могли поддерживать других. Может, пора преобразиться?