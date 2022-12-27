Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 27 декабря 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 2:45 утра нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В любопытной комбинации планетарных событий вы сейчас довольно публичны. На самом деле, вы хорошо выглядите в глазах других людей! Тем не менее, сегодня вы хотите «спрятаться». Вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами. Избегайте споров при ежедневных контактах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня может состояться содержательный разговор с коллегой или спутницей, особенно о политике, религии или национальных проблемах. Этот человек также может быть из другой культуры. Избегайте споров о деньгах и имуществе, которые могут возникнуть. Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас сегодня заметили! По большей части это благоприятная вещь. Кроме того, люди, похоже, знают подробности вашей жизни. Будьте осторожны, чтобы не выйти из-под контроля и не дать реакции на начальство, родителей или кого-то из начальства, потому что это не принесет вам пользы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня есть некоторые раздражения. На самом деле, вы можете вступить в спор о чем-то противоречивом, таком как политика, религия или национальные проблемы. Тем не менее, Луна в Рыбах благосклонна к вам, потому что Рыбы и Рак — водные знаки. Идите с тем, что работает! Будьте благодарны за маленькие милости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте споров о наследстве, вопросах страхования или общей собственности сегодня, потому что они только разрушат ваше душевное спокойствие и скорее всего ничего не изменится. Меркурий фактически ретрограден напротив вашего знака, что означает, что вы можете умело справляться с прошлыми проблемами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш управитель Меркурий «тормозит». (Меркурий всегда движется вперед, но по отношению к Земле иногда кажется, что он движется назад.) Технически Меркурий станет ретроградным 29-го числа, но он уже «заморожен». Это ваш шанс завершить старые дела, особенно связанные с детьми и миром развлечений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы заняться делами, особенно если вам нужно оказать кому-то услугу или работать от чьего-то имени. Вы также можете исследовать что-то, что приносит пользу вашему здоровью. Сохраняйте непредвзятость и избегайте споров с другими. (Споры расстраивают вас.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Принимайте приглашения на обед, кофе или «счастливый час», где вы можете пообщаться с другими, потому что сегодня Луна находится в веселой части вашего гороскопа. Правда, может возникнуть некоторое напряжение. Возможно, спор с кем-то по старой проблеме? Тем не менее, наслаждайтесь!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете счастливы провести время дома сегодня, если у вас будет такая возможность. Вам нужно отдышаться и отдохнуть. Будьте максимально тактичны в общении с родственницами, особенно с мамой, потому что легко могут возникнуть споры. Вам это не нужно. Вам нужно мягкое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть сильная потребность в общении, потому что вы хотите просветить кого-то о чем-то сегодня. Это все хорошо однако избегайте споров, особенно с коллегами. Все идет по-вашему, потому что четыре планеты находятся в вашем знаке. Поэтому расслабьтесь! У вас выигрышная рука.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые вопросы будут вашей главной заботой сегодня, потому что Луна находится в вашем Денежном доме. У вас могут быть идеи для заработка? Вы могли бы проверить, как вы тратите свои деньги? Избегайте споров с детьми или друзьями о стоимости светского мероприятия. Возможно, вам придется пропустить его.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что усилит ваши эмоции и реакцию на других. Постарайтесь сохранять хладнокровие. С другой стороны, это немного улучшит вашу удачу. Может быть, вы можете проверить это, попросив вселенную об одолжении? Кто знает?

Если ваш день рождения сегодня

Актер Эммануил Виторган (1939) и актер и режиссер Сергей Бодров (1971-2002) родились в этот день. Вы надежны, терпеливы и готовы к сотрудничеству. Тем не менее, у вас есть игривая, озорная сторона, поэтому вы любите выражать свою индивидуальность, часто смелым образом. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить вещи или людей, которые вас сдерживают. Будьте мужественным.