Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 25 октября 2022

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

После 3:30 утра сегодня нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Используйте энергию сегодняшнего солнечного затмения, чтобы разобраться с долгами, налогами, наследством и бюрократическими проблемами. Оплачивайте счета. Выясните, что вы должны и чем владеете. Когда дело доходит до денег и активов, информация — это сила.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее солнечное затмение происходит напротив вашего знака, что является прекрасной возможностью для вас подумать о том, как улучшить ваши самые близкие отношения. (Всегда есть место для улучшения.) Это не должно быть серьезным и драматичным. Это может быть что-то маленькое и продуманное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть прекрасная возможность подумать о том, как улучшить свою работу или то, как вы выполняете свою работу. Точно так же вы можете думать о способах улучшить свое здоровье. Или лучшие способы справиться с вашим питомцем, если он у вас есть. Попытайтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшнее Новолуние призывает вас ценить свои творческие таланты. Поскольку это солнечное затмение, это сильное послание. Для вас важно достичь здорового баланса между работой и отдыхом в вашей жизни. Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Уметь играть — это счастливый талант».

Лев (23 июля — 22 августа)

Подумайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой дом, а также улучшить отношения в семье во время этого особенного солнечного затмения. Вы Лев и ваш дом — это ваша крепость. Ухаживайте за своим домом так, чтобы вы им гордились.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы такой светлый и умный! (И забавным, когда вы этого хотите.) Сегодняшнее солнечное затмение — это небесное напоминание вам о том, что во всех ваших разговорах с другими нужно быть предельно ясным. Будьте ясны, когда говорите. Будьте терпеливы, когда слушаете. Ведь коммуникации идут в обе стороны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в вашем Денежном доме происходит Солнечное затмение. Поэтому подумайте о своих доходах и денежном потоке. Кроме того, оцените, насколько хорошо вы заботитесь о том, что у вас есть. Не будьте небрежным. Уважайте свое имущество. Позаботьтесь о нем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Солнечное затмение сегодня происходит в вашем знаке, а это значит, что пришло время реалистично оценить образ, который вы создаете в своем мире. Взгляните в зеркало. Будьте честным. Что вы можете сделать, чтобы улучшить свою внешность и как вы относитесь к другим?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы философ Зодиака. Сегодняшнее солнечное затмение может заставить вас задуматься. Вы могли бы больше думать о своем внутреннем мире и своих духовных ценностях. У всех нас есть ценности. В идеале ваши ценности сделают вашу жизнь более гладкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы часто общаетесь, участвуя в группах, клубах и организациях, потому что это счастливый союз взаимодействия с другими людьми и в то же время внесения вклада в ваше сообщество. Это идеальный день, чтобы найти способы сделать это осмысленным образом. Это будет иметь значение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнечное затмение сегодня происходит в самом верху вашего графика, а это значит, что сейчас у вас есть возможность подумать о том, как вы можете произвести лучшее впечатление на начальство, родителей, учителей, высокопоставленных лиц и полицию. (Удобно иметь влияние с властью.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня идеальный день, чтобы подумать о том, какое дополнительное образование или обучение вы можете получить, что поможет вам в вашей работе или обогатит вашу жизнь лично. Точно так же, возможно, путешествие станет идеальным обогащением, в котором вы нуждаетесь?

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михаил Галустян (1979) и фигурист Антона Сихарулидзе (1976) отмечают свой день рождения сегодня. Вы умны, практичны и редко отказываетесь от вызова. Безусловно, вы напористы и настойчивы! Это год захватывающих перемен для вас. Заведите новых друзей. Будьте готовы открывать новые двери и идти новыми путями. Доверьтесь своей интуиции и будьте готовы действовать быстро.