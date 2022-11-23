Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 23 ноября 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:00 до 15:30. Новолуние сегодня в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее новолуние — отличный шанс заявить о намерении расширить свой мир или улучшить свою работу посредством повышения квалификации, образования или путешествий. Когда ему было 87 лет, Микеланджело сказал: «Я все еще учусь».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник Зодиака. Сегодня единственное Новолуние в течение всего года, которое дает вам возможность установить намерения о том, как лучше всего поступить с общей собственностью, наследством и всем, чем вы владеете совместно с кем-то. Запишите несколько идей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное новолуние за весь год напротив вашего знака, а это значит, что это, пожалуй, лучший день в году, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить ваши самые близкие отношения. Всегда есть что-то. Есть идеи?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня новолуние в вашем знаке. Это единственный раз за весь год, и это возможность для вас. Каждое новолуние — это шанс принять решения и установить новые намерения. Подумайте, как вы можете улучшить свои отношения с другими людьми. Посмотрите в зеркало и подумайте, как можно улучшить свой имидж.

Лев (23 июля — 22 августа)

Даже если мы думаем, что ни во что не верим, мы верим именно в это. Другими словами, у всех нас есть убеждения. Сегодняшнее новолуние — хорошее время, чтобы спросить себя, во что вы верите. Что является высшим благом в вашем образе мыслей? Что действительно важно?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Мы общительные существа. Нам нужны друзья и люди, с которыми можно поговорить. Нам нужно видеть других, и нам нужно, чтобы нас видели. Сегодняшнее новолуние — идеальный день, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои дружеские отношения и взаимодействие с группами. Хочешь больше друзей — будь дружелюбным!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Всем важна репутация и впечатление, которое они производят на свою аудиторию. Без исключений. Сегодняшнее новолуние — ваш шанс подумать о своей общественной репутации и своем стиле общения с авторитетными лицами — родителями, начальниками, учителями и даже полицией. Есть ли место для улучшения?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы решить, как вы можете улучшить свою жизнь с помощью обучения, чтения, учебы, прохождения курсов или путешествий. Другими словами, что вы можете сделать, чтобы обогатить свою жизнь и расширить свой мир. Любые идеи приветствуются.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Жизнь становится проще, если вы чувствуете себя в финансовой безопасности. Сегодняшнее Новолуние в одном из ваших Денежных Домов. Планируйте уменьшить свой долг или консолидировать финансовые договоренности о совместном имуществе и наследстве, чтобы чувствовать себя более спокойно и уверенно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новолуние сегодня находится прямо напротив вашего знака, и это лучшая возможность для вас в течение всего года подумать о том, как вы можете улучшить свои партнерские отношения и самые близкие дружеские отношения. Подумайте о том, каким другом вы являетесь для других. Как вы можете стать лучшим другом и лучшим партнером?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы установить намерения. В частности, какие решения вы бы приняли, которые помогут вам улучшить вашу работу или то, как вы выполняете свою работу? Какие решения вы могли бы принять, чтобы улучшить свое здоровье? Думайте об этом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мы целеустремленное общество. Тем не менее, важно играть и наслаждаться искусством. Сегодняшнее новолуние — идеальное время, чтобы спросить себя, хорошо ли вы балансируете между работой и отдыхом. Находите ли вы время, чтобы повеселиться с другими, особенно с детьми? Вы цените свои творческие способности?

Если ваш день рождения сегодня

Актриса, певица, автор песен Майли Сайрус (1992) и актер Антон Богданов (1984) исполнитель роли Антохи в сериале «Реальные пацаны» разделяют с вами сегодня день рождения. Вы идеалист. Вы креативны, энергичны и вольнодумны. Вы ищете приключений и стараетесь избегать рутины. Простота является ключом к этому году для вас. Сосредоточьтесь на своем здоровье или физических упражнениях и способах оставаться на земле. Усердно работайте над тем, чего вы хотите.