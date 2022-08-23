Ежедневный гороскоп сегодня вторник 23 августа 2022

Оповещение о Луне

26 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотите лучше организоваться в следующие четыре недели. Вот почему вы будете делать все возможное, чтобы быть эффективным и действенным во всем, что вы делаете. Ах да, вы хотите «работать умно!» Вы также можете уделять больше внимания своему здоровью и домашнему животному.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие четыре недели — игривое и веселое время, поэтому это идеальный шанс ускользнуть в отпуск. Если вы не можете отправиться в большой отпуск, возьмите мини-каникулы, чтобы почувствовать, что у вас есть шанс поиграть. Искусство, романтика и развлечения с детьми будут процветать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих четырех недель ваше внимание будет сосредоточено на доме и семье. Некоторые из вас будут связаны с родителями больше, чем обычно. В этот промежуток времени вы можете предпочесть укрыться дома и расслабиться в знакомой обстановке. Будут семейные визиты и проблемы с недвижимостью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели — без вопросов. Внезапно у вас есть куда пойти, чем заняться и кого увидеть! Короткие поездки, поручения, встречи, а также чтение, письмо и учеба — вот некоторые виды деятельности, которые заставят вас прыгать!

Лев (23 июля — 22 августа)

В ближайшие четыре недели вы сосредоточитесь на финансовой безопасности, доходах и движении денежных средств. Вот почему вы сосредоточитесь на банковских реквизитах, сокращении долга и обеспечении безопасности ваших активов. Некоторые из вас могут также изучить новые возможности трудоустройства.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель. Это происходит только раз в год, и когда это происходит, это дает вам возможность перезарядить свои батареи. Найдите время, чтобы омолодить себя! Наслаждайтесь тем, что вы будете притягивать к себе благоприятные ситуации. Это бонус!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку до вашего дня рождения примерно месяц, это означает, что ваш личный год подходит к концу. Поэтому используйте следующие четыре недели, чтобы подумать о целях на новый год вперед (от дня рождения до дня рождения). Цели держат вас на правильном пути и облегчают принятие решений в будущем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша популярность возрастет в течение следующих четырех недель, потому что вы будете больше общаться с друзьями, чтобы получать удовольствие от общения, вы также будете больше общаться с клубами, группами и организациями. Естественно, люди ответят вам. Это также хорошее окно для постановки целей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение следующих четырех недель Солнце будет сидеть на вершине вашей карты, фигурально выражаясь, бросая на вас лестный свет. Это означает, что начальство, родители, VIP-персоны и полиция увидят вас в выгодном свете. (Даже если вы не делаете ничего особенного.) Используйте это преимущество для продвижения своего дела.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Используйте каждую возможность путешествовать или делать что-то, чтобы расширить свой кругозор в течение следующих четырех недель, потому что у вас есть сильное желание узнать что-то новое и искать приключений. Совершите короткую поездку. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете более настойчивы, чем обычно и возможно, скрытны в течение следующих четырех недель, особенно если вы имеете дело с наследством, страховыми спорами и всем, что связано с общей собственностью или общим богатством. Вы предпочтете держать свои выводы при себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши самые близкие отношения, партнеры по браку и близкие друзья будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. На самом деле, поскольку у вас будет больше объективности, чем обычно, у вас есть шанс увидеть, как улучшить эти отношения.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алёна Апина (1964) и актер Семён Слепаков (1979) сегодня отмечают день рождения. Вы заботливы и сострадательны и сделаете все возможное, чтобы помочь другим. Вы также креативны и обладаете забавным чувством юмора. Люди уважают вас. Этот год для вас начало нового, девятилетнего цикла, а значит вы должны оставаться открытыми, смелыми и гибкими. Будьте готовы исследовать новые возможности!