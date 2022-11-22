Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 22 ноября 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следующие четыре недели будут для вас более приятными, потому что Солнце находится в поддерживающем вас знаке. Жизнь будет течь легче. Кроме того, вы захотите путешествовать и исследовать больше мира. Вам также понравится учиться и узнавать больше обо всем, что вас интересует.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете сильнее переживать обо всем, что произойдет в следующие четыре недели. Обычно вы довольно мягки, но в следующие четыре недели вопросы будут иметь для вас большое значение. Вы не будете случайным. (Особенно в отношении финансовых договоренностей.) К счастью, на вашем пути будут подарки и вкусности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам потребуется больше сна в течение следующих четырех недель. (Уважайте свою потребность в этом.) Между тем, ваше внимание к близким друзьям, партнерам и супругам будет более важным. К счастью, у вас будет повышенная объективность, которая позволит вам умело справляться с этими отношениями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы готовы к работе, потому что в следующие четыре недели вы намерены быть продуктивными! О да, вы установите для себя высокие стандарты, потому что вы хотите работать эффективно и результативно, чтобы получить наилучшие результаты своих усилий. Засучите рукава и займитесь делом!

Лев (23 июля — 22 августа)

Повезло вам! Следующие четыре недели обещают веселые развлечения, общественные мероприятия, повышенное удовольствие от искусства и спорта, романтические возможности и новую любовь, веселое времяпрепровождение с детьми и возможность проявить свои творческие способности. Наслаждайтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель, особенно с родителями. Будут обсуждаться вопросы ремонта дома. Многие из вас будут заниматься проектами ремонта и способами сделать свой дом более привлекательным. Запасите холодильник и развлекайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что у вас плотный график — больше чтения, письма и учебы, а также встреч, поручений и встреч с родственниками больше, чем обычно. В дополнение к этому, вы также будете совершать короткие поездки. «Господа, запускайте двигатели».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Деньги, денежный поток и доходы будут думать о вас в течение следующих четырех недель. К счастью, это прекрасная возможность для вас увеличить свой заработок, потому что вы полны идей для заработка, в дополнение к которым вы можете привлечь к себе деньги прямо сейчас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следующие четыре недели вы будете в прекрасном благоприятствовании, потому что Солнце находится в вашем знаке. Это может произойти только один раз в год и когда это происходит, это ваш шанс перезарядить свои батареи до конца года. Будьте очень разговорчивы и общительны. Примечание. Это хорошее время, чтобы купить вещицы для гардероба.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш личный год подходит к концу, однако до вашего дня рождения примерно месяц. Поэтому следующие четыре недели — это своего рода период неопределенности для вас. Используйте это время, чтобы установить цели на новый год. Цели помогают принимать решения в будущем и держат вас на правильном пути.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете более популярны в течение следующих четырех недель! Ожидайте больше, чем обычно, общаться с молодыми людьми, а также с творческими и артистичными типами. Присоединяйтесь к группам и организациям. Для некоторых из вас друг станет любовником.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В течение следующих четырех недель Солнце будет находиться в верхней части вашей карты, освещая вас, как прожектор. Фишка в том, что этот прожектор льстит! Это означает, что вы хорошо выглядите для других! Используйте это в своих интересах.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Виктор Салтыков (1957) и актриса Скарлетт Йоханссон (1984) сегодня отмечают день рождения. Вы мужественны. Справедливость важна для вас и вы часто защищаете аутсайдеров. Это прекрасный год для вас, чтобы общаться и наслаждаться жизнью. Исследуйте свой творческий потенциал и воспитывайте в себе любовь к красоте. Старые друзья могут снова появиться в вашем мире.