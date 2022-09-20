Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 20 сентября 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок и принятия важных решений сегодня с 11:30 до 17:00. После этого Луна переходит из Рака в знак Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это приятный, продуктивный день. Вы можете начать этот день, сидя на корточках дома, занимаясь домашними делами. Но позже в тот же день вы готовы болтать с другими. Особенно понравятся спортивные мероприятия и игровые занятия с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этим утром вы хотите поговорить с кем-то по душам и вы хотите быть значимым. (Вам не нужна поверхностная болтовня.) Позже днем ​​вам понравится отдыхать дома в уютной знакомой обстановке. Разговор с родственницей может иметь большое значение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас на уме финансовые вопросы и вопросы покупок. Финансовые обсуждения могут иметь место с родителем или старшим членом семьи. Между тем, лучше запасти холодильник, потому что вы, вероятно, развлекаетесь дома. Взрослые дети снова в деле.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшний день начинается с Луны в вашем знаке, что дает вам небольшое преимущество перед всеми остальными знаками. Случайности, как правило, идут своим путем. Наслаждайтесь разговорами с братьями и сестрами, родственниками, соседями и ежедневными контактами. Возможно, происходит семейное воссоединение, когда родственники расположились лагерем у вашего порога.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ранее сегодня вы предпочитаете вести себя сдержанно и не отвлекаться. Возможно, вам захочется поспать. Позже днем, после того, как Луна войдет в ваш знак, вы будете полны энергии и будете готовы делать свое дело. Помните, что когда Луна находится в вашем знаке, ваша удача немного улучшается.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с другими людьми, особенно со знакомыми женщинами, могут быть важны для вас этим утром. Вам наверняка понравится дружеская переписка с кем-то. Однако позже в тот же день вы можете предпочесть лежать и вести себя сдержанно. (Так кажется безопаснее.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этим утром люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, некоторые люди могут обсуждать подробности вашей личной жизни. (Что с этим делать?) Позже в течение дня вы будете наслаждаться общением с друзьями и группами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этим утром вы жаждете стимуляции и приключений! Какое-то действие! Вы хотите сделать что-то другое, поэтому вы освободитесь от своей повседневной рутины. Имейте в виду, что позже в тот же день вы будете в радость и люди заметят вас, кроме того, они будут говорить о вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С Солнцем высоко в вашем гороскопе вы продолжаете выглядеть потрясающе в глазах боссов, родителей, учителей и высокопоставленных лиц, потому что символически говоря, Солнце привлекает к вам внимание. Люди восхищаются вами, даже если вы не делаете ничего особенного. Вы можете использовать это в своих интересах!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня утром вам надлежит сотрудничать с другими. На самом деле, будьте готовы пойти дальше, чем на полпути, когда имеете дело с партнерами и близкими друзьями. Позже в тот же день позаботьтесь о финансовых вопросах и бюрократических вопросах, связанных с налогами, долгами, наследством и вопросами страхования. Займитесь делами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этим утром вам, возможно, захочется навести порядок в деталях, особенно в отношении работы, которую вы выполняете для кого-то еще. Уберите это с дороги. Позже днем ​​ваше внимание будет сосредоточено на партнерах и близких друзьях. (Примечание: отношения страстные и романтические.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это веселое утро! Выйдите выпить кофе. Встретьтесь с кем-нибудь на завтраке. Наслаждайтесь веселыми занятиями с детьми. Отношения с партнерами и близкими людьми сейчас теплые и легкие. (Вам нужно выйти, чтобы избежать хаоса и активности дома!)

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Джордж Р. Р. Мартин (1948) и певец Андрей Державин (1963) отмечает свой день рождения сегодня. Вы страстны, интенсивны и очаровательны. Многие из вас являются лидерами и счастливы, когда контролируют руководство группой. Это мощный год для вас, когда ваши прошлые действия теперь будут вознаграждены. Ожидайте продвижения по службе, похвалы и награды. Браво!