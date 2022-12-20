Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 20 декабря 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:30. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Как удачно! Удачный Юпитер входит в ваш знак сегодня, чтобы остаться в нем на следующие пять месяцев. Это повысит вашу уверенность в себе и привлечет к вам удачу. (Нет ничего лучше, чем это.) Используйте это благословение и возможность наилучшим образом. Он приходит только раз в 12 лет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующих пяти месяцев Юпитер повысит ваш интерес к мистике, духовному исследованию и открытию своего внутреннего мира. У вас появится возможность узнать о себе гораздо больше. (Это происходит только раз в 12 лет.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете более популярны в течение следующих пяти месяцев, потому что планета Юпитер будет путешествовать через ваш Дом дружбы, предоставляя вам новые возможности для знакомства с новыми друзьями, вступления в значимые отношения, а также взаимодействия с клубами, группами и организациями. Наслаждаться!

Рак (21 июня — 22 июля)

Юпитер будет находиться на вершине вашего гороскопа в течение следующих пяти месяцев, что значительно повысит вашу репутацию в обществе. Ожидайте продвижения по службе, общественного признания, повышенного уважения со стороны коллег и, возможно, наград или особых благодарностей. Браво!

Лев (23 июля — 22 августа)

Используйте каждую возможность путешествовать и исследовать больше окружающего мира в течение следующих пяти месяцев, потому что вы захотите расширить свой жизненный опыт. Это же временное окно также открывает возможности в издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держите свои карманы открытыми, потому что в следующие пять месяцев, если повезет, Юпитер окажется в одном из ваших Денежных Домов. Это привлечет к вам деньги, богатство от других и ресурсы через наследство, возврат денег от правительства, ссуды или косвенную выгоду через кого-то еще.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши самые близкие отношения прекрасно улучшатся в течение следующих пяти месяцев. На самом деле, это будет прекрасное время для свадьбы — лучшее за последнее десятилетие. Это относится как к профессиональному партнерству, так и к личному партнерству и браку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Имейте в виду, что в ближайшие пять месяцев у вас есть прекрасная возможность улучшить свою работу или получить лучшую работу. Заставьте это работать на вас, потому что сейчас самое время нанести удар. В это же время вы сможете улучшить свое здоровье. Не так уж и плохо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Запланируйте поездку или побег в отпуск в ближайшие пять месяцев, потому что это будет возможно для вашего знака. (А кто любит путешествовать больше, чем вы? Никто!) В это же время вы будете любить общаться и веселиться с детьми. Повезло вам!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Используйте все возможности, чтобы улучшить свой дом и недвижимость в течение следующих пяти месяцев. Некоторые из вас могут также расширить свою семью за счет рождения, брака или усыновления. Конечно, члены семьи будут щедрее друг к другу, и ваша домашняя сцена будет счастливее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы улучшите свои контакты со своим повседневным окружением и станете гораздо более занятыми и оптимистичными в следующие пять месяцев. На самом деле отношения с братьями и сестрами, родственниками и соседями улучшатся. Наслаждайтесь короткими поездками и возможностью узнать что-то новое.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хорошие новости! Вы можете стать богаче в течение следующих пяти месяцев. Держите карманы открытыми, потому что вы привлечете деньги. Вы также можете стать богаче, потому что будете больше зарабатывать или получите более высокооплачиваемую работу. В любом случае, вы будете смеяться.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елизавета Боярская (1985) и певица Карина Кокс (1981) сегодня отмечают свой день рождения. Вы полезный и игривый человек. Помимо чувства юмора, у вас отличное чувство приключения. Этот год более спокойный, с большим вниманием к отношениям. О ваших потребностях и о том, что приносит вам счастье. Не стесняйтесь просить здоровья в этом году. Доверяйте своему внутреннему голосу.