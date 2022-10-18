Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 18 октября 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

После 1:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы поболтать! Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, искусством, театром, спортивными мероприятиями или веселым продолжительным обедом. Загляните на «счастливый час». Общение с детьми будет положительным. Так же уютны отношения с партнерами и близкими друзьями. Наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для работы и заработка! Возможно, вы найдете способы сделать вашу работу ​​более привлекательной. Может расцвести служебный роман. Между тем, это отличный день, чтобы развлечься или пригласить кого-нибудь домой на ужин.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы сегодня в позитивном настроении и ваша энергия накачана! К счастью, вы не будете властным, потому что Венера смягчит края. Да, вы придете неожиданно, но людям это понравится. Они будут чувствовать себя вдохновленными и воодушевленными вашим энтузиазмом. «Вперед, команда вперед!»

Рак (21 июня — 22 июля)

Это положительный день для решения семейных вопросов, ремонта или улучшения вашего дома. Это также отличный день для семейного сбора. Другие будут использовать это благоприятное влияние, чтобы исследовать возможности недвижимости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы полны энтузиазма и позитивного мышления, поэтому ваше общение с окружающими будет успешным. Вы убедительны и занимательны. Это сильный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, писательством или актерским мастерством. Боги сегодня с вами!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Доверьтесь своей способности вести переговоры по финансовым вопросам, потому что вы можете это сделать. Марс находится высоко в вашей карте, пробуждая ваши амбиции. Кроме того, три планеты находятся в вашем Денежном доме, плюс толстосум Юпитер тоже на картинке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для покупки предметов гардероба. (Знак Весов имеет власть над законом и высокой модой, поэтому так много юристов хорошо одеты.) Покупайте до упаду! Это отличный день для общения с партнерами и близкими друзьями. Путешествуйте или планируйте публикации и дальнейшее образование. Правовые вопросы благословенны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день хорошего самочувствия! Это отличный день, чтобы попросить об одолжении других, потому что они, скорее всего, помогут вам. На самом деле, помощь может быть финансовой, практической или наличными. (Наличные решают все!) Вы хорошо выглядите для боссов и VIP-персон. Вероятны командировки по работе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть сильное желание сделать что-то другое. Вы хотите приключений и стимуляции. Это отличный день, чтобы поболтать с друзьями, особенно артистичными, творческими людьми. Общественные мероприятия, спортивные мероприятия и развлечения с детьми придутся по душе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы иметь дело с боссами, VIP-персонами, родителями, учителями и полицией. Они будут впечатлены тем, что вы скажете или предложите, потому что сегодня вы хорошо выглядите в мире. Используйте этот отличный повод в своих интересах. Вы также можете получить поддержку для чего-то, связанного с домом и семьей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для путешествий. Это также прекрасный день для изучения возможностей издательского дела, средств массовой информации и высшего образования. Все, что связано с медицинскими или юридическими вопросами, пойдет вам на пользу. Это также прекрасный день, чтобы поболтать и повеселиться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые дела сегодня пойдут вам на пользу. Например, это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку. Это также хорошее время, чтобы обсудить, как разделить или разделить что-то вроде наследства или как поступить с общей собственностью.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Жан Клод Ван Дамм (1960) и актер Сергей Безруков (1973) сегодня отмечают день рождения. У вас царственные, достойные манеры, которые заставляют окружающих уважать вас. Лично вы креативны и смелы. Ожидайте больше одиночества в этом году, потому что для вас это время обучения и возможно преподавания. Исследуйте духовные дисциплины или что-нибудь, что способствует большему самосознанию.