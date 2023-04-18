Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 18 апреля 2023

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это смешанный день для вас. С одной стороны, это удачный день, потому что вы сильны, решительны и убедительны. Тем не менее, споры с членом семьи или разочарование из-за того, что что-то происходит дома, могут быть на картинке. (Терпение — противоядие от гнева.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сейчас многое происходит за кулисами (о чем ваш босс или родитель не знают). Некоторые из вас могут быть вовлечены в тайный флирт или любовную связь. Позже в течение дня могут возникнуть ссоры с повседневными контактами, братьями и сестрами, соседями или родственниками. Терпение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В отношениях с друзьями или членами групп сегодня все дует то жарко, то холодно. С одной стороны, все дружно и дружелюбно. Но прежде чем вы это узнаете, вы будете с кем-то не в ладах. Будьте как можно взрослее в этом вопросе.

Рак (21 июня — 22 июля)

В начале дня вы производите отличное впечатление на начальство, родителей и VIP-персон. Они восхищаются вами. Однако позже в тот же день у вас может быть публичная ссора с кем-то. Конечно, другие знают об этом. Сохраняйте самообладание, чтобы защитить свою репутацию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы поездок и вопросы, связанные с высшим образованием, издательским делом, средствами массовой информации или возможно, медициной и законом, сегодня утром выглядят очень позитивно. Вы счастливы. Однако позже в тот же день вероятны ссоры по спорным вопросам. Избегайте их, если можете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это непростой день для дискуссий о совместном имуществе, банковских делах, вопросах страхования, налогах или долгах. С одной стороны, все уютно, особенно общение с начальством или авторитетными лицами. Тем не менее, у вас могут возникнуть разногласия с другом или группой, потому что вы не согласны. Действуйте осторожно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны быть более мягкими, имея дело с другими. Поначалу разговоры о путешествиях, медицине, юриспруденции и высшем образовании будут поддерживаться. Однако, как только появляется босс или авторитетная фигура, перчатки снимаются.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди готовы помочь вам на работе сегодня, и это хорошая новость. Ключ к тому, чтобы пережить этот день, — избегать спорных тем с другими, особенно дискуссий о национальности, политике и религии. Даже не начинайте. Оставайтесь с тем, что работает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый день! Прогулки, спортивные мероприятия, а также развлечения с детьми станут отличным выбором сегодня. Вы также получите удовольствие от общения с друзьями и романтическими партнерами. Однако будьте хладнокровны во второй половине дня, когда могут вспыхнуть споры. (Вам это не нужно.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваше внимание сосредоточено на доме и семье. Многим из вас понравится отдыхать дома, а также вести семейные обсуждения. Если вы работаете из дома, у вас могут возникнуть идеи о том, как сделать свое рабочее место лучше. Тем не менее, споры с партнерами и близкими друзьями могут возникнуть позже в тот же день. Оставайтесь спокойными. Помните о своей цели: вы хотите быть счастливым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения сегодня теплые и дружеские, особенно с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Вы чувствуете себя настолько позитивно, вы также оцените красоту вашего окружения. Тем не менее, может появиться кто-то, особенно на работе, кто бросит вызов вашему душевному спокойствию. Избегайте их, если можете. Или спрячьтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете себя уверенно в своих идеях по зарабатыванию денег. Вы также можете чувствовать себя уверенно, покупая что-то красивое для себя или любимого человека. Старайтесь избегать романтических ссор и трудностей с детьми. Все хотят быть счастливыми. Сделайте все возможное, чтобы это произошло.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Георгий Вицин (1917-2001) и актриса Светлана Немоляева (1937) родились в этот день. Вы страстны, решительны и романтичны — красочные качества, которые делают вас интересными для других. На самом деле, другие считают вас героем. В этом году темпы медленнее. Пришло время омолодить себя. Сосредоточьтесь на отношениях и поиске людей и ситуаций, которые принесут вам счастье.