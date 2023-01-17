Ежедневный гороскоп: сегодня вторник 17 января 2023

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:00 до 13:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы счастливее сегодня! Ваш идеализм пробуждается, и вы вынашиваете планы путешествовать и привнести в свою жизнь приключения. Если вам нужно попросить отгул, вы не могли бы выбрать лучшего времени, потому что авторитетные лица сейчас благосклонны к вам. Это бонус!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для финансовых переговоров, особенно о наследстве, страховых вопросах и богатстве кого-то еще, особенно вашего партнера. Вы будете уверены. Кроме того, что бы ни случилось, вы скорее всего, будете пахнуть розой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с партнерами, близкими друзьями и даже представителями широкой публики. Люди теплые и дружелюбные! Это также хороший день, чтобы запланировать путешествие с другом или сделать что-то, что расширит ваш мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поездки, связанные с работой, вероятны для некоторых сегодня. Между тем, из-за внутреннего идеализма, который пробуждается в вас, любая возможность помочь кому-то заставит вас чувствовать себя вознагражденным и удовлетворенным. Это хорошо. Никогда не упускайте возможности проявить доброту.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это игривый день! Принимайте приглашения на вечеринки и общайтесь. Наслаждайтесь чашечкой кофе, долгим обедом, игрой с детьми или романтическим свиданием. Спортивные мероприятия также понравятся. Поскольку вы беспокоитесь о благополучии других, особенно детей, вы будете им полезны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы провести время дома или развлечься дома. Обсуждения с членами семьи будут оптимистичными, потому что люди рады видеть друг друга. Вы можете обнаружить, что кто-то беспокоится о вашем благополучии или возможно, вы заботитесь о них?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы счастливы сегодня, потому что находитесь в позитивном настроении. Случайные разговоры с ежедневными контактами, братьями, сестрами и соседями будут оптимистичными и веселыми! Возможно, вам понравится развлекаться дома. Возможно, друг поможет вам в проекте косметического ремонта.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы можете каким-то образом увеличить свой доход. Будьте открыты для возможностей, связанных с зарубежными странами и людьми из других культур. Не бойтесь мыслить масштабно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с вашим управителем Юпитером, поэтому вы чувствуете себя счастливым и приподнятым! Поскольку легко чувствовать тепло и дружелюбие со всеми, вы готовы предложить эмоциональную или физическую поддержку всем, кто в ней нуждается. (Отлично! Это тот день, когда вы получаете то, что отдаете.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это приятный день. Вы, безусловно, будете вести собрание, если вы связаны с другими, потому что четыре планеты находятся в вашем знаке. (О да, сегодня вы руководите делами.) Тем не менее, вы будете рады возможности помочь тому, кто в ней нуждается. Вы также обнаружите, что это приятно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хоть вы и рады сегодня свести дела к глухому реву, на самом деле вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами – тем не менее, вы получите удовольствие от разговора по душам с коллегой-женщиной. Или, может быть, этот человек является членом группы? Вы захотите обсудить благотворительные идеи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на других, поэтому это идеальный день, чтобы заявить о себе и добиться того, чего вы хотите. Люди видят в вас дружелюбного, доступного, успешного и богатого человека. Не стучите. Если работает — пользуйтесь!

Если ваш день рождения сегодня

У актера Джима Керри (1962) и писателя-сатирика Семена Альтова (1945) сегодня день рождения. Вы креативны и умны. Вы также оптимистичны и позитивно мыслите, поэтому вам нравится поощрять других. Вы настойчиво добиваетесь того, чего хотите. В этом году вы можете обновить свои духовные или религиозные убеждения. Это время обучения и учения. Вы хотите расти.