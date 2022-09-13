Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 13 сентября 2022
Оповещение о Луне
17, 18 лунный день. Убывающая Луна.
Сегодня после 9:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня ваше внимание смещается на денежные вопросы, а также на имущество, которым вы владеете. Вы можете задуматься о своем богатстве и проверить на деле, что у вас есть и сколько вы стоите. Тем не менее, вы также будете думать о других значениях. Ценности важнее материальных вещей.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня Луна переходит в ваш знак, где она останется до полудня четверга. Это происходит примерно 2,5 дня в месяц, и когда это происходит, это делает две вещи: усиливает ваши эмоции и это также улучшает вашу удачу.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня на вас действуют три разных влияния. Влияние Луны заставит вас прятаться и вести себя сдержанно. Марс в вашем знаке делает вас активным и уверенным в себе, а также побуждает вас! Венера и Солнце призывают вас развлекаться дома. Интересный выбор.
Рак (21 июня — 22 июля)
Это отличный день для разговора по душам со спутницей. Вы можете чувствовать себя более защищенным и поддерживающим друга сегодня, потому что вы беспокоитесь о нем. (Вы также можете испытывать зависть, если они уделяют больше внимания кому-то другому.) Это также хороший день, чтобы подумать о целях на будущее.
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня и завтра Луна в вашем гороскопе находится в полдень, а это значит, что люди будут замечать вас больше, чем обычно. На самом деле, ваша самая интимная и личная жизнь по какой-то причине может быть выставлена на всеобщее обозрение. Возможно, вы захотите помочь кому-то сегодня — кому-то, кого вы знаете профессионально.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня у вас есть желание сделать что-то другое. Вы хотите немного встряхнуться! Вам нужны приключения и возможность узнать что-то новое. Очевидно, что путешествие будет отличным выбором. Тем не менее, вы можете поговорить с людьми из других стран или разных культур и узнать что-то интересное.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это хороший день, чтобы завершить старые детали, касающиеся налогов, долгов, наследства, завещаний и общей собственности, потому что эта бюрократия не исчезнет сама по себе. Это особенно хорошее время, чтобы заняться старыми делами, потому что Меркурий ретрограден в вашем знаке.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Любые исследования сегодня пойдут вам на пользу из-за ретроградного положения Меркурия. Между тем, поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам придется идти более на уступки, имея дело с другими. Будьте готовы идти на компромисс и быть полезным.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня вам, возможно, придется ставить соображения или потребности кого-то другого выше своих собственных. Другие будут использовать сегодняшнюю энергию для личных хобби и домашних дел, а также для уборки и организации.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Это игривый день! Вы не только чувствуете себя беззаботным и веселым, вы готовы показать свою привязанность к кому-то. Вы можете чувствовать себя защищающим и заботливым по отношению к кому-то, особенно к ребенку. Или этот ребенок может быть вашим любимым «проектом».
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вам будет приятно сегодня укрыться дома и насладиться компанией знакомой обстановки, потому что это хороший день, чтобы заглянуть внутрь себя и немного поглазеть на пупок. (Вы очень привязаны к кому-то в это время.)
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Обсуждения с другими будут важны для вас сегодня. Вы хотите докопаться до истины вещей. Вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню. Вот почему вы будете искать кого-то, кто готов к осмысленному обмену.
Если ваш день рождения сегодня
Певец Александр Розенбаум (1951) и журналист Татьяна Миткова (1955) отмечают свой день рождения сегодня. Вы трудолюбивы. Вы получаете результаты, потому что у вас есть цели, обязательства и планы на год. Вы также отлично решаете проблемы. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Поэтому будьте гибкими и готовыми исследовать новые пути и новые возможности. Следите за обновлениями!
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий