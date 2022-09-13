Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 13 сентября 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 9:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваше внимание смещается на денежные вопросы, а также на имущество, которым вы владеете. Вы можете задуматься о своем богатстве и проверить на деле, что у вас есть и сколько вы стоите. Тем не менее, вы также будете думать о других значениях. Ценности важнее материальных вещей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна переходит в ваш знак, где она останется до полудня четверга. Это происходит примерно 2,5 дня в месяц, и когда это происходит, это делает две вещи: усиливает ваши эмоции и это также улучшает вашу удачу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня на вас действуют три разных влияния. Влияние Луны заставит вас прятаться и вести себя сдержанно. Марс в вашем знаке делает вас активным и уверенным в себе, а также побуждает вас! Венера и Солнце призывают вас развлекаться дома. Интересный выбор.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для разговора по душам со спутницей. Вы можете чувствовать себя более защищенным и поддерживающим друга сегодня, потому что вы беспокоитесь о нем. (Вы также можете испытывать зависть, если они уделяют больше внимания кому-то другому.) Это также хороший день, чтобы подумать о целях на будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня и завтра Луна в вашем гороскопе находится в полдень, а это значит, что люди будут замечать вас больше, чем обычно. На самом деле, ваша самая интимная и личная жизнь по какой-то причине может быть выставлена ​​на всеобщее обозрение. Возможно, вы захотите помочь кому-то сегодня — кому-то, кого вы знаете профессионально.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас есть желание сделать что-то другое. Вы хотите немного встряхнуться! Вам нужны приключения и возможность узнать что-то новое. Очевидно, что путешествие будет отличным выбором. Тем не менее, вы можете поговорить с людьми из других стран или разных культур и узнать что-то интересное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы завершить старые детали, касающиеся налогов, долгов, наследства, завещаний и общей собственности, потому что эта бюрократия не исчезнет сама по себе. Это особенно хорошее время, чтобы заняться старыми делами, потому что Меркурий ретрограден в вашем знаке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Любые исследования сегодня пойдут вам на пользу из-за ретроградного положения Меркурия. Между тем, поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам придется идти более на уступки, имея дело с другими. Будьте готовы идти на компромисс и быть полезным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам, возможно, придется ставить соображения или потребности кого-то другого выше своих собственных. Другие будут использовать сегодняшнюю энергию для личных хобби и домашних дел, а также для уборки и организации.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это игривый день! Вы не только чувствуете себя беззаботным и веселым, вы готовы показать свою привязанность к кому-то. Вы можете чувствовать себя защищающим и заботливым по отношению к кому-то, особенно к ребенку. Или этот ребенок может быть вашим любимым «проектом».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам будет приятно сегодня укрыться дома и насладиться компанией знакомой обстановки, потому что это хороший день, чтобы заглянуть внутрь себя и немного поглазеть на пупок. (Вы очень привязаны к кому-то в это время.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с другими будут важны для вас сегодня. Вы хотите докопаться до истины вещей. Вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню. Вот почему вы будете искать кого-то, кто готов к осмысленному обмену.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Розенбаум (1951) и журналист Татьяна Миткова (1955) отмечают свой день рождения сегодня. Вы трудолюбивы. Вы получаете результаты, потому что у вас есть цели, обязательства и планы на год. Вы также отлично решаете проблемы. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Поэтому будьте гибкими и готовыми исследовать новые пути и новые возможности. Следите за обновлениями!