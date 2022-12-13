Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 13 декабря 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Внимание: избегайте покупок и принятия важных решений с 10:45. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы поболтать! Поскольку вы хотите путешествовать, возможно, вы разговариваете с попутчиками или людьми из другой страны? В любом случае, наслаждайтесь общественной деятельностью, спортивными мероприятиями и игрой с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день хорошего самочувствия! Вы можете устроить отдых дома с любимой едой и побаловать себя. Или может быть, вы хотите небольшую компанию? Если это так, это прекрасный день и вечер, чтобы развлечься дома. Обсудите с другом планы на поездку или образование.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы взволнованы, потому что Марс все еще находится в вашем знаке (как и до конца года). Это отличный день для общения с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности. Вам есть что сказать, и к счастью, другие готовы вас слушать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это непростой день. У вас будет соблазн вести финансовые переговоры, тратить деньги или делать покупки. Тем не менее, это плохой день, чтобы сделать это! (См. «Предупреждение о Луне» выше.) Получайте факты или присматривайтесь к витринам, но подождите до завтра, чтобы действовать. (Вы будете рады, что сделали это.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Солнцем, что вызывает у вас сильное желание общаться. Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь обедом или «счастливым часом» с другом. В частности, вам понравятся игровые занятия с детьми, спортивные мероприятия и все, что связано с миром развлечений. День отличного свидания!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня дом, семья и личная жизнь находятся в центре вашего внимания. Тем не менее, у вас также игривое, социальное настроение! Это означает, что это идеальный день, чтобы развлечься дома и пообщаться с членами семьи. Веселье с детьми доставит удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это быстрый, счастливый день! Поскольку вы настроены позитивно, вам понравится общаться со всеми беззаботно. Избегайте важных решений сегодня. Не соглашайтесь ни на что важное. Подождите до завтра.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны сегодня. Причина, по которой вы должны быть осторожны, заключается в том, что ваши мысли будут заняты финансовыми вопросами, покупками, сделками и переговорами о деньгах. Тем не менее, это плохой день, чтобы сделать что-либо из этого! Не ходите по магазинам, кроме еды и бензина. Не соглашайтесь ни на что важное. Предупрежден — значит вооружен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с Луной, которая находится в вашем «доме» в вашей карте. Это заставляет вас чувствовать себя легко и расслабленно. Наслаждайтесь общением с другими. Возможно, вы захотите обдумать некоторые идеи для планов будущих поездок. У вас также есть идеи для заработка. Тем не менее, подождите до завтра, чтобы действовать. См. Предупреждение о Луне. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Часть вас сегодня хочет быть сдержанной и прятаться за кулисами. Однако с Меркурием и Венерой в вашем знаке вы стремитесь болтать и разговаривать с другими. На самом деле, это прекрасный день, чтобы расслабиться и повеселиться. Отложите покупки и важные решения на завтра. Ограничьте расходы на еду и бензин.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для общения с другими людьми, особенно с близкими друзьями и партнерами. Вы также можете принять участие в группе. Тем не менее, поскольку оповещение о Луне продолжается весь день, не делайте ничего добровольно. Не ходите по магазинам. (Кроме еды и топлива.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас сегодня в благоприятном ключе. Поэтому будьте осторожны. Не вызывайтесь ни на что и не соглашайтесь на новые обязанности. Подождите до завтра, чтобы ответить. Сделайте себе это одолжение. Защитите себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Николай Рыбников (1930-1990) и певица Людмила Сенчина (1950-2018) родились в этот день. У вас острый, умный ум. Вы проницательны и быстры. Вы также харизматичны, обаятельны и привлекательны для многих. Вы оптимистичны и уверены в себе. Простота — ключ к жизни в этом году. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Упражнения важны. Оставайтесь приземленными и уравновешенными.