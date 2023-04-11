Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 11 апреля 2023

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 6:30 до 14:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это чудесный день для вашего знака, потому что вы чувствуете себя приподнятым, сердечным и готовым включить всех в свои планы. Ваша уверенность сильна, и вы чувствуете себя счастливым. Действительно, окружающие будут восхищаться вашей позитивной энергией и хотеть быть в вашем присутствии.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы находитесь в контакте со своими духовными чувствами или своим внутренним миром в позитивном, воодушевляющем ключе. Что-то может вас вдохновить. Поскольку Меркурий находится в вашем знаке, вам захочется рассказать кому-то еще о своих чувствах, что может быть трудно сделать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте открыты для участия в группах, клубах и организациях сегодня, потому что вы будете счастливы интегрироваться с чем-то большим, чем вы сами. Вы с энтузиазмом относитесь к идеям и хотите поделиться ими с другими. О да, вы чувствуете шумиху!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы производите фантастическое впечатление на всех, особенно на авторитетных лиц — начальников, родителей, учителей и даже полицию. Это потому, что вы выглядите успешным! И успех сексуален!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сделайте все возможное, чтобы расширить свой кругозор сегодня, потому что именно это заставит вас чувствовать себя удовлетворенным. В идеале вы хотите путешествовать — увидеть новые места, познакомиться с новыми лицами. Но вы также будете вдохновлены, чтобы узнать что-то увлекательное, что поднимает настроение и назидает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы не могли бы выбрать лучший день для финансовых переговоров, особенно для обсуждения того, как разделить или разделить что-то вроде наследства. Это также отличный день, чтобы иметь дело с общей собственностью, или получить деньги от правительства, или получить кредит, или ипотеку, или свою справедливую долю чего-либо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вчера был прекрасный день для болтовни, а сегодня еще лучше! Выходите и знакомьтесь с людьми, потому что вы прекрасно проведете время. Наслаждайтесь общением с партнерами и близкими друзьями. Тем не менее, вам также понравится общаться с представителями широкой публики. Все хотят видеть ваше лицо!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сказочный день для любого успеха, связанного с работой. Начнем с того, что поездки, связанные с работой, будут вдохновлять и расширять кругозор. Работайте с группами, если можете, потому что вы получите лучшие результаты. Даже ваше здоровье чувствует себя бодрым и улучшилось сегодня. Домашние животные могут быть источником радости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Принимайте все приглашения на вечеринку и наслаждайтесь компанией других сегодня, потому что это доставит вам огромное удовольствие. Спортивные мероприятия, веселые занятия с детьми, мир развлечений, фильмы, спектакли, пикники, барбекю — вы называете это — вы хотите повеселиться! Прекрасный день для свидания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несмотря на ваше стремление к уединению сегодня, это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Любая групповая встреча, связанная с вашей семьей или вашим домом, доставит вам огромное удовольствие. Мало того, это может принести вам практическую пользу. (Всегда так.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя жизнерадостным, оптимистичным и стремитесь поболтать с другими. Наслаждайтесь временем, проведенным с братьями, сестрами и родственниками. Короткие поездки, поручения и встречи будут приятными, потому что вам есть, что сказать каждому. О да, вы полны позитивных идей! Сильный день для продаж, маркетинга, преподавания, писательства и актерского мастерства.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Каким-то образом вы можете увеличить свой доход сегодня или начать делать что-то, что приведет к увеличению вашего благосостояния сейчас или в будущем. Доверяйте своим идеям заработка. Прислушивайтесь к советам других. Некоторые групповые усилия могут принести вам финансовую выгоду.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко (1968) и актриса Елена Борщева (1981) сегодня отмечают день рождения. Вы страстно заботитесь о справедливости и важных для вас делах. Вы оптимистичны, энергичны и всегда готовы помочь. В этом году пришло время сосредоточиться на создании прочной основы для себя. Держите вещи простыми. Пришло время быть заземленным и уравновешенным.