Ежедневный гороскоп: сегодня вторник 10 января 2023

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений до 10:30 утра сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотите много работать и быть эффективным сегодня. Это замечательное желание может распространяться и на ваше здоровье, поэтому вы хотите лучше питаться и чувствовать себя лучше. Поскольку вы стремитесь улучшить ситуацию, любой или что-либо, что встанет у вас на пути, будет вас раздражать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас игривое настроение! Многие из вас также находятся в кокетливом настроении. Наслаждайтесь общением с другими. Принимайте приглашения на вечеринки, путешествуйте и знакомьтесь с новыми людьми. Спортивные мероприятия и игровые занятия с детьми также понравятся.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если у вас есть шанс, вы будете рады сегодня посидеть дома на корточках. Вы хотите расслабиться в уединении знакомой обстановки. Можете даже вздремнуть. Семейный разговор с родственницей может иметь большое значение. Проясните старые дела о совместном имуществе и наследстве.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть сильное желание просветить кого-то о своих идеях. Некоторые из вас будут больше учить, писать или учиться. Наслаждайтесь беседами с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что сегодня вам нужна стимуляция от общения с кем-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть сильная привязанность к чему-то, чем вы владеете сегодня. Или, может быть, вы чувствуете, что должны защищать себя в чем-то, хотя на самом деле на кону нет ничего особенного? Это потому, что вы цепляетесь за свои ценности и свое имущество. (Это мимолетная вещь.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что усилит вашу эмоциональную реакцию на других. (Сохраняйте спокойствие.) Однако это также немного увеличит вашу удачу по сравнению со всеми другими знаками, поэтому сегодня тот день, когда вы можете попросить вселенную об одолжении!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если сегодня вы сможете маневрировать, чтобы уединиться, работать в одиночку или за кулисами, это сделает вас счастливым. Сегодня вы хотите замкнуться и держать свои чувства при себе, поэтому вам не очень хочется общаться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы хотите поболтать с другими, особенно с коллегами-женщинами. Вы хотите поделиться своими идеями, особенно вашими целями на будущее. Почему бы не поделиться своими идеями с кем-то, чтобы получить их отзывы? Друзья важны для вас сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Люди замечают вас сегодня, знаете ли вы об этом или нет. На самом деле, некоторые из них, похоже, знают подробности вашей личной жизни. Имейте в виду это на случай, если вам придется контролировать ущерб. Нельзя быть слишком осторожным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Попробуйте сегодня сделать что-то другое, чтобы удовлетворить свою тягу к маленькому приключению. Вы чувствуете беспокойство и хотите узнать что-то новое или поговорить с кем-то, кто отличается от вас. Если вы можете путешествовать или отправиться в путешествие — это было бы прекрасно. (Даже короткая поездка.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Одна из величайших иллюзий — счастье других. Мы часто думаем, что другие счастливы или что у них совместная жизнь, поэтому мы можем завидовать им или чувствовать себя униженными. Вы можете чувствовать это сегодня, поэтому вы сосредоточены на том, что принадлежит другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Конфликт с другими сегодня будет гораздо более эмоциональным, потому что Луна находится напротив вашего знака. В идеале внимательно слушайте кого-то сегодня и будьте готовы пойти на компромисс или пойти навстречу ему. Через две недели, когда Луна находится в вашем знаке, они могут пойти вам навстречу.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, автор песен Род Стюарт (1945) и актриса Валентина Теличкина (1945) отмечают свой день рождения сегодня. У вас обаятельная личность, которая нравится людям. Вы сострадательны и обладаете гуманитарными инстинктами. Вы носите стоическую маску и скрываете свои самые глубокие чувства. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время отпустить все, что вас сдерживает.