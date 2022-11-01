Ежедневный гороскоп сегодня: вторник 1 ноября 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Первая четверть.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг или член группы может критиковать вас сегодня. Не принимайте это близко к сердцу. И не слишком остро реагируйте. Вместо этого сосредоточьтесь на банковских потребностях, счетах, долгах, наследстве и вопросах страхования, потому что вы можете многого добиться в этих областях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте споров с авторитетными лицами — родителями, начальниками, учителями, VIP-персонами и полицией. Вас могут арестовать. Кто-то может пролить дождь на ваш парад. Это может быть следствием того, что произошло вчера или прошлой ночью. Решайте это искусными средствами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ограничения, препятствия и запреты, связанные с законом, путешествиями, отношениями с зарубежными странами или средствами массовой информации, сегодня могут быть обузой. Вместо того, чтобы помочь, другие говорят вам, почему вы не можете что-то сделать. К счастью, с Марсом, все еще в вашем знаке, вы сильны!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день, чтобы просить ссуду, ипотеку или услугу у кого-то еще, потому что люди сегодня немного сварливы. Они не готовы пойти вам навстречу. Вместо этого они хотят спрятаться за правилами и положениями. (Это может обескуражить.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнером или близким другом сегодня однозначно обескураживают. Кто-то другой может не согласиться с вашими планами или предложениями. Кроме того, они могут создавать препятствия для всего, что вы хотите сделать. Терпение теперь ваш лучший союзник.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Власть, боссы и начальники на работе сегодня могут быть обузой. Они могут быть критическими и обструктивными. Не позволяйте этому сломить вас. Или, может быть, вас обескураживает ситуация со здоровьем? В любом случае, вместо этого сосредоточьтесь на чем-то другом. Займитесь чем-нибудь легким и веселым!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это тяжелый день для романтики, потому что люди настроены негативно. Точно так же это трудный день для ваших детей. Извлеките максимум из сложной ситуации. Сегодня сосредоточьтесь на финансах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Авторитетные фигуры дома или в семье сегодня могут быть обескураживающими. Не позволяйте этому сбить вас с толку, потому что это всего лишь временное темное облако на вашем горизонте. Между тем, вы уполномочены, потому что Солнце, Меркурий и Венера находятся в вашем знаке. Идите с тем, что работает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Негативные мысли и беспокойство могут быть для вас сегодня помехой, особенно потому, что по своей природе вы оптимистичный знак. Помните: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но никуда не приводит». Насладитесь сегодня небольшим уединением. Побалуйте себя. Вы часто чувствуете себя лучше на свежем воздухе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансы и денежный поток могут вас сегодня угнетать. К счастью, это популярное время для вас и друзья будут поддерживать вас, особенно молодые и творческие, талантливые люди.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроена в линию с суровым Сатурном, что может заставить вас чувствовать себя одиноким или изолированным от других. Бытовые проблемы могут быть помехой. По сути, ощущение, что вы отрезаны от других, может быть создано вами самими! Вы тот, кто строит стену?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня все выглядит хуже, чем есть на самом деле, поэтому не увлекайтесь негативным мышлением. Легко иметь конфликт между тем, что вы думаете о себе, и тем кем, по вашему мнению, вы должны быть — ложные ожидания. Мы все делаем это и это не принесет нам никакой пользы или реальной цели. Побалуйте себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Порошина (1973) и актер Пенн Бэджли (1986) главным успехом которого стала роль Дэна Хамфри из сериала «Сплетница» — отмечают свой день рождения сегодня. Вы страстны и интенсивны. Вы также убедительны. У вас сильные семейные ценности. Этот год — последний год девятилетнего цикла для вас, а это значит, что пришло время отпустить все, что или кого-то, что может вас сдерживать. Облегчите свою ношу, чтобы подготовиться к новым начинаниям в следующем году.