Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 9 октября 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Полная Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год. Естественно, это усилит ваши чувства и возможно, вызовет стресс у партнеров и близких друзей. Вы можете противостоять этому проявив терпение, потому что терпение — это противоядие от гнева.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Легкие проблемы со здоровьем, а также плохое самочувствие могут проявиться сегодня из-за энергии Полнолуния. К счастью, это проходит в течение 48 часов. Фактически, некоторые незначительные проблемы, связанные с вашей работой, могут решиться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми и точно так же романтические партнеры должны быть терпеливы друг к другу, потому что энергия Полнолуния может все расшевелить! Тем не менее, это не перекроет ваше желание пообщаться и весело провести время. Наслаждайтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете чувствовать разрыв между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей общественной репутации. (Это классическая динамика Полнолуния.) Вы не можете угодить всем. В данном конкретном случае не игнорируйте дом и семью, особенно родителя.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обратите внимание на то, что вы делаете сегодня, и на то, что вы говорите другим, потому что Полнолуние склонно заставлять вас выбалтывать вещи, о которых вы можете позже пожалеть. На самом деле, это может слегка повлиять на ваш знак, так что будьте осторожны. Будьте бдительны и внимательны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Денежные споры или разногласия по поводу общей собственности могут возникнуть сегодня из-за полнолуния. Однако перед Полнолунием проблемы всегда увеличиваются, а затем после его пика, эти же проблемы уменьшаются или даже исчезают. Это может быть решение, которое вам нужно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня происходит единственное в году Полнолуние напротив вашего знака. Это приведет к усилению напряженности в отношениях с самыми близкими вам людьми — друзьями, супругами и партнерами. К счастью, вы дипломат, который умеет держать ситуацию под контролем. Используйте свои навыки, и это напряжение быстро пройдет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Трудности на работе или возможно, со здоровьем могут возникнуть сегодня из-за энергии Полнолуния. Приятно знать, что через 48 часов эти трудности будут решены или значительно уменьшены. Расслабьтесь. Точно так же у вас могут быть трудности, связанные с домашним животным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня родителям нужно быть терпеливыми с детьми. Вам также нужно быть терпеливым с другими в социальных ситуациях или во всем, что связано со спортом и легкой атлетикой, потому что сегодня Полнолуние может вызвать агрессию и повышенную реакцию. Поэтому будьте снисходительны и относитесь ко всему с недоверием.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Иметь дело с авторитетными фигурами, родителями и полицией сегодня может быть сложно из-за энергии Полнолуния. Это плохой день, чтобы быть упрямым в чем-либо. Вместо этого проявляйте почтение и уважение к авторитетным фигурам, пока существует эта интенсивная энергия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обратите внимание на то, что вы делаете, потому что сегодняшний день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Точно так же вы можете оказаться в споре с кем-то о чем-то тривиальном. Это происходит из-за повышенной энергии Полнолуния в вашей карте. Расслабьтесь ничего страшного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут возникнуть денежные споры. Или возможно, разногласия по поводу владения, или того, что принадлежит вам, или того, как использовать то, что принадлежит кому-то другому? Эта ссора может быть связана с усилением энергии Полнолуния. После пика Полнолуния эти проблемы разрешатся сами собой. Успокойтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Егор Бероев (1973) отмечает свой день рождения сегодня. Вы красноречивы и любите спорить. (Хотя вы хотите гармоничных отношений с другими.) Для вас важны партнерские отношения. Этот год – время размышлений. Посмотрите на прошлый опыт, чтобы понять, чего не повторять. Будут привлекательны новые исследования и исследование новых философий и систем жизненных убеждений.